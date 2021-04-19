Діас-Канель замість Кастро: Компартія Куби призначила нового главу

Президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес став першим секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Куби (КПК). На цьому місці він змінив Рауля Кастро, який вирішив скласти повноваження.

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Таке рішення прийняли учасники VIII з'їзду КПК, повідомилотдержавне агентство Куби Prensa Latina.

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Тепер вперше з 1959 року біля керма країни буде стояти не Кастро.

При цьому Рауль Кастро заявив, що не прийме пропозицію залишити його на "більш високих постах в партійній організації" . І сказав, що продовжить "служити ще одним революційним борцем, готовим вносити свій скромний внесок до кінця життя" .

60-річний Мігель Діас-Канель вважається відданим прихильником Фіделя і Рауля Кастро і їх поглядів. Він уже пообіцяв, що з Раулем Кастро будуть узгоджені всі стратегічні рішення майбутнього країни.

Нагадаємо, Фідель Кастро правив Кубою протягом 50 років, він відійшов від державного управління в 2008 році, передавши повноваження Раулю. У 2016 році він помер у віці 90 років.

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Як відомо, в січні поточного року США знову внесли Кубу в список спонсорів тероризму.

Нагадаємо, посада президента Куби з'явилася в 2019 році, після того, як в країні затвердили нову Конституцію.

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