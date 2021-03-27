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Для країн третього світу: в Бразилії розробили власну вакцину проти COVID-19

27 березня, 04:05

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Випробування препарату заплановані на квітень

У Бразилії почали випробування власної вакцини від коронавірусу ButanVac.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Початок застосування вакцини, яку розробив біомедичний інститут Бутантан, заплановано на липень 2021 року.

Випробування вакцини очікують почати в квітні, як тільки буде отримано схвалення регулюючих органів.

За словами виробників, в насамперед вакцину застосовуватимуть всередині країни, а вже потім – в країнах третього світу.

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Очікується, що препарат буде більш дешевим у порівнянні з існуючими вакцинами.

Раніше ми повідомляли, що 25 березня Україна отримала першу партію вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech. "Сьогодні" зібрали все, що відомо про китайський препараті, яким будуть вакцинувати українців.

Також раніше в МОЗ розповіли про ефективність і можливі побічні ефекти вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Бразилія вакцинація вакцина коронавірус
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