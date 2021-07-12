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Геть диктатуру. На Кубі вперше за 30 років спалахнули антиурядові протести

12 липня 2021 13:35

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Місцеві жителі вимагають демократії і більш рішучих кроків у боротьбі з коронавірусом

У Гавані люди вийшли на акції протесту / Фото: новини "Сегодня"

У Гавані люди вийшли на акції протесту / Фото: новини "Сегодня"

У столиці Куби Гавані пройшли багатотисячні акції протесту проти комуністичного уряду країни та дій влади в боротьбі з пандемією коронавірусу. Демонстранти скандували – "геть диктатуру" і "ми не боїмося".

Про це повідомляє агентство Франс прес.

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Учасники акцій вимагали демократії, свободи і більш рішучих дій влади в боротьбі з пандемією COVID-19. Наприклад, люди вимагають від влади прискорити темпи вакцинації, адже за останню добу в країні було зареєстровано рекордну кількість хворих.

Незважаючи на те, що минулого тижня на Кубі була схвалена вакцина власного виробництва Abdala 2, протестуючі кажуть, що справа не тільки в пандемії. Вони обурені зростаючим дефіцитом електроенергії та продовольства.

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Підтримку протестуючим висловив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, за що його вже розкритикувала кубинська влада.

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"США підтримують свободу вираження і зборів на Кубі і будуть засуджувати будь-яке насильство або напад на мирних протестуючих, які здійснюють свої загальні права", – заявив він.

Президент Мігель Діас-Канель звинуватив США і кубино-американську мафію в підігріванні обстановки на острові. А в Гавані були помічені автомобілі силових відомств, оснащені кулеметами. Крім того, Діас-Канель закликав комуністів виходити на вулиці і давати відсіч протестуючих. За його словами, прийшов час захистити революцію.

"Ми готові віддати своє життя. Їм потрібно переступити через наші трупи, якщо вони хочуть зустрітися з революцією. Ми готові до всього і будемо битися на вулицях", – заявив президент Куби.

Відзначимо, що антиурядові демонстрації – велика рідкість для Куби. Останні подібні акції відбулися майже 30 років тому.

Раніше ми повідомляли, що президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес став першим секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Куби (КПК). На цій посаді він змінив Рауля Кастро, який вирішив скласти повноваження.

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