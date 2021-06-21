Додому хочуть сотні тисяч біженців. Як відновлюють Нагорний Карабах після війни (відео)

У держбюджеті Азербайджану на відновлення у цьому році закладено 1,35 мільярда доларів – що зроблять

Унаслідок війни в Нагірному Карабасі 750 000 азербайджанців були змушені покинути свої домівки і майже без речей виїхати. Тепер більше 60% вимушених біженців хочуть повернутися у рідні міста і села.

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Кореспондент "Сьогодні" Євген Назаренко дізнався, як зараз Азербайджан забезпечує переселенців і в яких умовах вони живуть.

Влада Азербайджану на початку нульових побудувала безкоштовні житлові комплекси, де живуть тільки вимушені переселенці з Карабаху. Біженці не платять комунальних послуг.

Коли почалася війна, Ельнарі Імановій було 13 років.

"Ми кожен день жили під обстрілами, але ми все одно не хотіли їхати. Коли бомби почали падати нам у двір, це змусило нас покинути свій будинок", – сказала вона.

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Її батьки зрозуміли, що залишатися вдома – це вірна смерть. Тому без нічого, з маленькими сумками, виїхали вглиб Азербайджану.

До появи таких житлових комплексів біженці десятиліттями жили в наметах і гуртожитках. Крім будинків, переселенцям надали податкові пільги для бізнесу. Ельнара пече хліб, чим заробляє на життя. Поруч є маленька ткацька і ювелірна майстерня.

"Усі килими, що ми виробляємо – це карабаська школа. Вона відрізняється орнаментом і стібками", – сказав директор ткацької майстерні Азер Расулов.

Незважаючи на те, що біженцям створили всі умови для нормального життя, вони хочуть повернутися додому.

"Наші серця вже там. Нас поки не пускають туди, але навіть якщо тут у нас буде все, що ми захочемо і не захочемо, ми все покинемо і повернемося на рідну землю", – додала Ельнара.

Але повертатися нікуди. У Нагірному Карабаху знімальна група "Сьогодні" не побачила жодного вцілілого будинку. Виноградник і поля випалені, уся територія замінована. Зараз її очищають від вибухівки, кожну "чисту" ділянку покривають асфальтом.

У держбюджеті на цей рік закладено 1,35 мільярда доларів. Йде підготовка генеральних планів усіх міст.

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Йдеться про сім районів. Тому крім ідеальних доріг, буде три аеропорти, сучасні підприємства і енергозберігаючі "розумні села". Проте влада Азербайждану не називає терміни, коли відбудеться повне відновлення Нагірного Карабаху і біженці зможуть повернутися.

Нагадаємо, що президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив 10 листопада – день, коли Вірменія, Азербайджан і Росія уклали угоду про припинення військових дій в Нагірному Карабасі – Днем перемоги. Але незабаром цю дату перенесли на 8 листопада .

Також Азербайджан заявив, що більше не має територіальних претензій до Вірменії .