Допит Протасевича в "ЛНР". Україна вимагає пояснень від Білорусі

Україна просить пояснень від Білорусі щодо так званих "слідчих дій ЛНР" з Протасевичем

У так званій "ЛНР" заявили, що "допитали" заарештованого в Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича. Україна звернулася до Білорусі за офіційними поясненнями.

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Про це повідомляє ВВС News Україна.

Що говорить українська влада

У Міністерстві закордонних справ України відзначили, що жодної "генпрокуратури ЛНР" не може бути за визначенням, а фактичний контроль на тимчасово окупованих територіях в Луганській області здійснює окупаційна адміністрація Російської Федерації.

"Повідомлення про проведення "слідчих дій" в Білорусі слід розглядати у контексті спроб РФ надати підлеглим їй незаконним угрупованням хоч якесь псевдо суб'єктності. Це лише підтверджує, що операцію з примусовою посадкою літака Ryanair і затриманням Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм", – заявив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

Він переконаний, що Росія не втрачає шансу позбавити Білорусь суверенітету.

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За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади з вимогою надати офіційні пояснення.

Що сталося

Горенко заявив, що "ЛНР" отримала "достатні неспростовні докази" причетності Протасевича до діяльності українського батальйону "Азов", а також до "вбивств мирних жителів Донбасу в 2014-2015 роках".

"Отримані свідчення Романа Протасевича дозволили значно просунутися в розслідуванні порушеної нашим наглядовим відомством в травні поточного року кримінальної справи", – сказав Горенко.

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Раніше голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора заявив, що Мінськ не отримував запитів від так званої "ЛНР" щодо допиту Протасевича.

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Сам Роман Протасевич, якого привели на брифінг білоруської влади в понеділок, відмовився відповідати на запитання про те, чи давав він якісь свідчення за запитом так званої "ЛНР".

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Він пояснив це тим, що про ці питання може говорити тільки зі Слідчим комітетом Білорусі.

Нагадаємо, раніше так звана "генпрокуратура ЛНР" заявила про якесь "розслідування" щодо Романа Протасевича, якого підозрюють у тому, що він брав участь в бойових діях на Донбасі в складі полку "Азов".

Крім того, окупанти Донбасу збираються домагатися екстрадиції журналіста, в разі чого йому загрожує страта. Сам чоловік публічно висловив надію на те, що Лукашенко його не видасть.

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