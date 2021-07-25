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Дороги перетворилися на канали: потужна повінь у Лондоні (фото, відео)

25 липня 2021 22:22

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Вода швидко прибуває, затоплюючи десятки доріг та магазини, постраждали також деякі лінії метро британської столиці

Потоп у Лондоні / колаж "Сьогодні"

Потоп у Лондоні / колаж "Сьогодні"

Столицю Великої Британії накрили потужні зливи, які викликали справжні потопи в деяких районах Лондона в неділю, 25 липня. На відео очевидців видно затоплені проїжджі частини і величезні калюжі у магазинах на перших поверхах.

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Про це, зокрема, повідомило BBC.

Повінь у Лондоні / twitter.com/hashtag/londonflood

Повінь у Лондоні / twitter.com/hashtag/londonflood

Вода швидко прибуває, затоплюючи десятки доріг, постраждали також деякі лінії метро британської столиці.

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За даними видання, відповідні служби отримали близько 300 повідомлень про затоплені дороги та підтоплення у будинках.

На автомобільних дорогах Лондона зібралися затори через воду, що залила частину з них. А деяких водіїв рятувальникам навіть довелося визволяти з машин на човні – у лондонському передмісті Вустер-Парк кілька машин опинилися в пастці під мостом.

Потоп у передмісті Лондона / twitter.com/mrbennbenn
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Потоп у передмісті Лондона / twitter.com/mrbennbenn

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"Неможливо ходити по тротуару. Коли я сідав у автобус, вода доходила мені до гомілок. Це канал, а не дорога", – написав у соцмережах один з лондонців.

Повінь у Лондоні / twitter.com/hashtag/londonflood

Повінь у Лондоні / twitter.com/hashtag/londonflood

Ще один 28-річний місцевий житель стверджує, що вперше бачить подібне в Лондоні за своє життя.

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Попередження про зливи з грозами діє на території більшої частини південно-східної Англії.

Нагадаємо, в суботу повінь знову накрила Бельгію, яка і так вже боролася з наслідками злив і гроз. В одному з міст повінь спричинила значні руйнування, а в іншому через зливи стався селевий зсув.

Ми також писали, що канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала лякаючою і такою, що неможливо описати, ситуацію з повенями у країні.

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