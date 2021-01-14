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"Найбільша цифрова міграція в історії": Дуров назвав президентів у Telegram

14 січня, 13:35

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Автор месенджера пояснив, як відрізнити фейковий акаунт від справжнього

Приплив нових користувачів у Telegram посилюється щодня – 25 мільйонів користувачів за три дні виявилося не межею. До спільноти приєдналися й світові лідери.

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Про це в своєму офіційному каналі 14 січня повідомив автор месенджера росіянин Павло Дуров.

"Можливо, ми є свідками найбільшої цифрової міграції в історії людства", – вважає він.

За словами Дурова, на сьогодні в Telegram діють офіційні канали десяти світових лідерів країн і урядів, назвавши це великою честю. Зокрема це:

  • президент України Володимир Зеленський;
  • президент Бразилії Жаїр Болсонару;
  • президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган;
  • президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор;
  • президент Франції Еммануель Макрон;
  • президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;
  • президент Тайваню Цай Інвень;
  • прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сяньлун;
  • прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі;
  • прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Дуров нагадав, що сторінки політичних лідерів мають бути перевірені – у назві таких облікових записів проставлена синя галочка.

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Крім того, засновник Telegram запевнив, що його месенджер не використовує непрозорі, маніпулятивні алгоритми, "які стали синонімами технологічних платформ 2010-х років". Отже, відновлюється прозорість і цілісність загальнодоступного спілкування "один до багатьох", яке використовують лідери громадської думки.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зареєструвався в Telegram 13 вересня 2019 року.

Однією з причин припливу користувачів до Telegram є нова політика конкурентного месенджера WhatsApp, де вирішили з 8 лютого на постійній основі передавати дані своїх користувачів Facebook.

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