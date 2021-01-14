Дуров позичить мільярд доларів

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров планує залучити близько 1 млрд доларів у борг. Він уже провів відповідні переговори з інвесторами.

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Про це з посиланням на джерела повідомляє The Information.

За даними співрозмовників видання, глава Telegram розглядає різні варіанти фінансування, за яких не доведеться вдаватися до злиття або продажу.

Повідомляється, що на переговорах з інвесторами йшлося про залучення в борг коштів, які можна буде конвертувати в акції під час можливого розміщення цінних паперів на біржі.

За інформацією видання, Telegram вже кілька місяців шукає нові джерела фінансування, оскільки в квітні 2021 року Дуров повинен виплатити гроші інвесторам блокчейн-платформи TON.

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Також, на думку видання, необхідність в залучення коштів виникла і через зростання завантажень Telegram – Дуров раніше заявив, що аудиторія месенджера перевищила 500 млн користувачів на місяць.

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Тим часом у компанії Дурова не відкидають переговорів з інвесторами.

"До нас постійно звертаються з пропозиціями про боргове фінансування. Ми їх оцінюємо, але ще не вирішили, як вчинимо", – розповів представник Telegram Маркус Ра.

Він уточнив, що розглядаються різні варіанти, але компанія точно не має наміру брати на себе зобов'язань, які передбачають злиття, продаж або вихід на біржу.

Нагадаємо, раніше Павло Дуров заявив, що його месенджер з півмільярда користувачів є серйозною проблемою для корпорації Facebookі її продукту WhatsApp, і компанія Марка Цукерберга нібито витрачає на маркетинг мільярди доларів.

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