Рух по Суецькому каналу відновили

Рух суден по Суецькому каналу, який кілька днів був заблокований контейнеровозом Ever Given, відновили.

Реклама

Про це повідомляє Reuters з посиланням на адміністрацію каналу.

Як повідомляється, навігація відновилася після успішного зняття з мілини контейнеровоза. Судно направили в зону Горьких озер для проходження техогляду.

Фото: соцмережі

Реклама

Читайте також: Підкорити і сушу, і море: в Китаї контейнеровоз Evergreen заблокував шосе (фото)

Раніше повідомлялося, що контейнеровоз MV Ever Given був частково спущений з мілини, спробував розвернутися і через сильний вітер знову встав майже поперек, але його майже відразу поставили в фарватер.

Як відомо, контейнеровоз Ever Give сів на мілину в ніч на 24 березня. Через блокування Суецького каналу світова торгівля втрачала щодня 9,6 млрд доларів.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама