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Рух по Суецькому каналу відновили

29 березня, 17:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

Контейнеровоз Ever Given відправили на техогляд

Рух суден по Суецькому каналу, який кілька днів був заблокований контейнеровозом Ever Given, відновили.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на адміністрацію каналу.

Як повідомляється, навігація відновилася після успішного зняття з мілини контейнеровоза. Судно направили в зону Горьких озер для проходження техогляду.

Фото: соцмережі

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Раніше повідомлялося, що контейнеровоз MV Ever Given був частково спущений з мілини, спробував розвернутися і через сильний вітер знову встав майже поперек, але його майже відразу поставили в фарватер.

Як відомо, контейнеровоз Ever Give сів на мілину в ніч на 24 березня. Через блокування Суецького каналу світова торгівля втрачала щодня 9,6 млрд доларів.

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Єгипет контейнеровоз суецький канал
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