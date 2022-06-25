Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Відступ із Сєвєродонецька 👊 Литва проти Кремля ☠ Наступ на Київ? Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Джонсон готовий піти у відставку через Україну: що має статися

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 червня, 14:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Британський прем'єр переконаний, що лідерство має бути пов'язане з мораллю
Джонсон визнав, що може піти у відставку через Україну.
Джонсон визнав, що може піти у відставку через Україну. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон допустив можливість своєї відставки через Україну. Він заявив, що готовий відмовитися від посади, якби довелося зупинити підтримку Києва.

Про це Джонсон повідомив BBC.

Реклама

Британський прем'єр назвав принциповим питанням допомогу Україні. Він переконаний, що лідерство пов'язане з мораллю. А серед обставин, за яких він пішов би у відставку, Джонсон вказав на підтримку України.

"Звичайно, я думаю, що це про мораль. Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона ставала надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я б пішов", – сказав Джонсон.

Водночас він наголосив, що наразі "не бачить" такої ситуації.

Джонсон розповів, коли Україна зможе почати контрнаступ

Наступ російських окупантів в Україні істотно сповільниться в найближчі місяці. Через це, на думку Джонсона, потрібно підтримати зброєю подальший контрнаступ ЗСУ.

Реклама

"Наша військова розвідка вважає, що темпи наступу російської армії в Україні сповільняться в найближчі кілька місяців, оскільки війська вичерпають свої ресурси", — заявив Джонсон.

Він наголосив, що в найближчі кілька місяців Росія може прийти до такого моменту, коли вже не буде просування вперед через вичерпання ресурсів. Саме в той момент важливо допомогти українцям змінити динаміку бойових дій.

"У такій мірі, в якій українці здатні почати контрнаступ, його слід підтримати. Зброєю, яку вони вимагають від нас", — сказав британський прем'єр.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Джонсон нагадав світові, Who is Путін, і виніс вирок політиці поступок. Також ми писали, що Джонсон закликав світ готуватися до тривалої війни в Україні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 25 червня
1
Особовий склад 34700
Особовий склад
2
Танки 1511
Танки
3
ББМ 3645
ББМ
4
Артилерія 764
Артилерія
5
Засоби ППО 99
Засоби ППО
6
РСЗВ 241
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 184
Гелікоптери
9
БПЛА 626
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2560
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Позивний “Звір”... Михайло Завірюхін - син легендарного розвідника-героя Ігоря Завірюхина, ім’ям якого названо вулицю в Броварах. З перших днів вторгнення пішов добровольцем у ЗСУ. Загинув під Сєвєродонецьком, виконуючи бойове завдання.

Історія героя
Нескорені
Розвідник із позивним "Кіт" та снайпер "Білка" - бійці 97-го батальйону 60-ї окремої піхотної бригади. Познайомилися після поранень на Донбасі (обидва воювали в АТО), запланували весілля, але після 24 лютого зрозуміли, що не зможуть сидіти вдома і пішли на фронт, де й повінчалися…
Історія кохання
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21431.3

Bitcoin Cash (BCH)

115.28

Binance Coin (BNB)

238.94

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum Classic (ETC)

16.51

Litecoin (LTC)

56.76

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
41,97
-
-
57,49
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,73 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.73

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти