Джонсон попередив про раптовий напад Путіна на Київ

Прем'єр Великої Британії вірить у наступ Росії на Київ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Борис Джонсон навів "похмурі" дані британської розвідки про плани Росії вторгнутися на територію України. Про це повідомляє видання BBC.

"Розвідка вказує на те, що на кордонах України знаходяться 60 російських бойових груп, план блискавичної війни, яка може захопити Київ, це те, що можуть побачити всі", – сказав він.

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Він зазначив, що Кремлю треба дати зрозуміти, що це буде для них катастрофічним кроком.

За інформацією видання, 24 січня Джонсон провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Політики обговорювали стратегію проти російської агресії.

Загроза повномасштабної війни з Росією

Останнім часом дедалі частіше стали звучати заяви про те, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

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У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що з двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України. Ситуація посилюється тим, що така військова активність виходить за межі традиційних навчань і передбачає можливу підготовку РФ до масштабного вторгнення в нашу країну.

Багато експертів прогнозують, що погіршення ситуації може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. Примітно, але в цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри 2022 в Пекіні.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

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25 січня міністр оборони України заявив, що Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яке б могло використовуватися для вторгнення в Україну.