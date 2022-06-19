Великобританія та інші союзники повинні гарантувати, що Україна матиме стратегічну витривалість

Борис Джонсон закликав світ готуватися до тривалої війни в Україні. Колаж "Сьогодні"

Світу потрібно готуватися до тривалої війни РФ проти України, оскільки президент російський президент Володимир Путін вдається до кампанії виснаження.

Про це пише у колонці прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у The Times.

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Джонсон зазначає, що Путіну не вистачить мудрості відступити, і він все ще може думати, що повне завоювання України можливе.

"Я боюся, що нам потрібно готуватися до тривалої війни, оскільки Путін вдається до кампанії виснаження, намагаючись знищити Україну чистою жорстокістю", – написав прем'єр-міністр.

Він наголосив, що Великобританія та інші союзники повинні гарантувати, що Україна матиме стратегічну витривалість, щоб вижити і зрештою здобути перемогу.

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"Час є життєво важливим фактором. Все залежатиме від того, чи Україна зможе посилити здатність захищати свою землю швидше, ніж Росія зможе відновити свою здатність до нападу", – написав Джонсон.

Борис Джонсон отримав листа від 6-річного хлопчика з Маріуполя

Під час свого візиту в Україну Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, отримав листа від хлопчика з Маріуполя. Усі рідні 6-річного Іллі Костушевича загинули в окупованому російськими загарбниками місті.

Нагадаємо, Джонсон порівняв Путіна з крокодилом та закликав терміново дати Україні нову зброю . Також ми писали про те, що санаторії Міноборони Росії у Підмосков'ї переповнені пораненими російськими військовими. Окупанти розкривають собі вени, щоби не їхати назад в Україну.