Джонсон порівняв Путіна з крокодилом та закликав терміново дати Україні нову зброю

Британський прем'єр укотре підтримав нашу країну

Україна просить країни поставити їй РСЗВ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав до військової підтримки України, включаючи відправку передової зброї – наприклад, реактивних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі з більшої відстані.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

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Захист України

Серед іншого, він виступив проти ідеї про те, що оскільки війна триває вже четвертий місяць, президент України Володимир Зеленський має натомість зосередитися на укладенні мирної угоди з Росією, яка "може призвести до того, що Україна поступиться територією".

"Як ви можете мати справу з крокодилом, коли він їсть вашу ліву ногу? Цьому хлопцеві (президенту РФ Володимиру Путіну – ред.) зовсім не можна довіряти", – сказав Джонсон.

Як пише видання, Україна просить країни поставити їй РСЗВ, оскільки бореться із просуванням російських військ у східному регіоні Донбасу. Зазначається, що це прохання було зустрінуте з "деякою обережністю" щодо того, чи не наблизить вона союзні країни до прямої конфронтації з Росією. Bloomberg зазначає, що хоча РСЗВ будуть значно ефективнішими проти російської артилерії, її розгортання збільшить ризик того, що ракети впадуть над кордоном у Росії, "навмисно чи випадково".

"РСЗВ дозволить їм (Україні – ред.) захистити себе від цієї дуже жорстокої російської артилерії, і це те, до чого світ має рухатися", – заявив Джонсон.

За його словами, армія РФ продовжує "прогризати землю" в регіоні Донбасу, добиваючись "повільного, але боюся, відчутного прогресу".

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Нагадаємо, шестирічний Ілля із Маріуполя відповів на відкритий лист британського прем’єр-міністра українським дітям. У ньому маленький українець розповів про свою найголовнішу мрію.

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