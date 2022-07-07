Джонсон таки піде у відставку, але не з посади прем'єра

Найближчим часом прем'єр зробить офіційну заяву

Борис Джонсон залишає пост. Фото: Times of Malta

У четвер, 7 липня, Борис Джонсон подасть у відставку з посади лідера консерваторів. Найближчим часом прем'єр зробить офіційну заяву.

Про це повідомляє ВВС.

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Як стало відомо, Джонсон сьогодні подасть у відставку з посади лідера Консервативної партії.

Видання Sky News уточнює, що Джонсон продовжить виконувати обов'язки прем'єра, доки не оберуть нового лідера партії. Вибори можуть відбутися у жовтні.

Чого чекати Україні, якщо Джонсон все ж таки "піде"

За словами політолога, якщо Джонсон все ж таки піде у відставку, хоча про це рано говорити в найближчі півроку-рік, допомога Великої Британії може трохи сповільнитися, проте глобальних змін у гірший бік у відносинах з Україною не відбудеться.

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"Джонсон – великий друг України, це факт. Але підхід у підтримці нашої країни зумовлений не лише особистістю самого Джонсона. Ця цілеспрямована політика Великої Британії. Навіть якщо його посаду обійме новий прем'єр, для нас це взагалі принципово нічого не змінить. Так, новий глава уряду, можливо, почне трохи менше приділяти увагу Україні, поки буде напрацьовувати собі авторитет в очах своїх громадян, проте Україна все ж таки дуже важлива для Великої Британії в її довготривалому плані повернення своєї світової могутності та лідерських позицій у Європі", – підсумував Петренко.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв передати Україні ще 10 самохідних артилерійських установок та дрони-камікадзе.

Також ми інформували, що неймовірна допомога, яку надає прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон воюючій Україні, оцінена високим статусом почесного громадянина Одеси.