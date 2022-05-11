Джонсон заявив, що напад РФ на Україну змінив майбутнє

Війна вплинула на формулу європейської безпеки

Джонсон підкреслив, що ситуація у Європі після 24 лютого кардинально змінилася/Фото: колаж: "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що напад Росії на Україну свідчить про кінець епохи, яка тривала після холодної війни.

Про це британський прем'єр сказав на пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністьо.

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"Напад Росії на Україну змінив формулу європейської безпеки, змінив нашу дійсність і наше майбутнє. Ми стали свідками кінця епохи після холодної війни, а напад на Україну, хоч як це сумно, відкрив нову сторінку", — зазначив Джонсон.

Прем'єр додав, що Британія готова підтримати Фінляндію та Швецію у військовому плані у разі ворожого нападу

"Те, що сталося 24 лютого і досі продовжується, жахлива війна в Україні повністю змінила картину. Вони готові напасти на сусідню країну. І коли запитують, як Росія поставиться до вступу Фінляндії до НАТО... Якщо це станеться, то я сказав би, що ви самі до цього привели", — сказав президент Фінляндії.

Зеленський назвав три головні пункти для перемоги України

Президент України Володимир Зеленський у день пам'яті та примирення звернувся до країн "Великої сімки". Він подякував за надану Україні підтримку та розповів, що потрібно нашій країні для перемоги над російським загарбником.

Перше – це зброя. Президент наголосив, що, як і під час Другої світової війни, сьогодні доля свободи вирішується саме на полі бою. Отже, Україна має отримати всю ту зброю і все те оборонне обладнання, яке дозволить перемогти тиранію.

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Друге – це санкції. Спеціальна міжнародна група експертів під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака розробила План дій щодо посилення санкцій проти Росії за цю війну. Зеленський наголосив, що потрібно його реалізувати.



Третій важливий пункт – це фінансова підтримка України зараз та відновлення після війни.

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