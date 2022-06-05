Джонсону загрожує відставка? Хто і за що хоче усунути прем'єра Великої Британії

Стверджується, що голосування може бути проведене наступного тижня

У Великій Британії говорять про недовіру прем'єр-міністру Борису Джонсону / Фото: Колаж: Сьогодні

У Великій Британії вже не перший місяць говорять про недовіру прем'єр-міністру Борису Джонсону через нашумілу історію про вечірки під час коронавірусних обмежень у країні. Зазначається, що голосування про недовіру може відбутися вже наступного тижня. Проте багато хто не вірить у можливу відставку прем'єра. Наприклад, міністр транспорту Ґрант Шаппс заявив, що Борис Джонсон отримає вотум довіри.

Про це пише BBC.

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Деталі

Деякі депутати-консерватори заявили, що голосування про відставку прем'єра може бути проведене наступного тижня, але Шаппс з цим не погодився. Він також заявив, що політики не очікували бути "постійно популярними".

Проте, на думку лідера лейбористів сера Кейра Стармера, це ознака того, що виборцям "набрид" уряд.

Виступаючи в програмі BBC Sunday Morning, Шаппс сказав, що прем'єр-міністрам доводиться ухвалювати важкі рішення, і не всі їх схвалять. Він також зазначив, що міністрів-консерваторів освистали на Олімпійських іграх у Лондоні у 2012 році, але "вони все ж таки виграли загальні вибори у 2015 році".

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Він припустив, що на наступних виборах виборці оцінять, чи "добре уряд загалом попрацював", і що для людей будуть важливими рішення щодо Brexit, коронавірусу та економіки. Міністр також наполягав, що Джонсон не втратить вотуму довіри серед своїх депутатів.

Проблематика

Як зазначається, вотум довіри буде ініційований, якщо 15% депутатів-консерваторів – 54 з них – напишуть листи або електронні листи з проханням про це. На цей момент 28 депутатів-консерваторів публічно закликали Бориса Джонсона піти у відставку через викриття порушення правил COVID-19 на Даунінг-стріт.

Проте тільки член парламенту сер Грем Бреді – голова комітету 1922 року, який представляє депутатів від консерваторів, – точно знає, скільки офіційно депутатів подало прохання про вотум довіри.

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"Деякі депутати-консерватори приватно заявили ВВС, що, на їхню думку, поріг для ініціювання голосування може наступити наступного тижня. Проте Шаппс сказав, що не думає, що цього тижня буде голосування. На запитання, чи зможе прем'єр-міністр виграти таке голосування, він відповів: "Так, виграє", – зазначає видання.

BBC пише, що тиск на Джонсона з метою змусити його піти у відставку посилився відтоді, як з'явилися звинувачення в тому, що на Даунінг-стріт відбуваються вечірки, тоді як обмеження, пов'язані з коронавірусом, все ще діяли.

У ході розслідування правопорушень в урядових будівлях поліція наклала загалом 126 штрафів на 83 особи. Сам Джонсон був оштрафований за участь у вечірці з нагоди дня народження, влаштованої для нього в Кабінеті міністрів.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Сполучене Королівство направить в Україну реактивні системи залпового вогню для захисту від Росії

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