"Його просто вб'ють там". Ми дізналися у матері Протасевича, що чекає на її сина

До заарештованого в Мінську активіста не пускають адвоката – його мати впевнена, що її сина катували. У чоловіка опухло обличчя і не вистачає зубів

Роман Протасевич. Фото: колаж "Сьогодні"

Батьки заарештованого в Мінську 26-річного білоруського опозиційного активіста Романа Протасевича переживають, що їхній син може загинути в катівнях СІЗО, де його утримують.

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Про це телеканалу "Україна 24" заявила мати чоловіка Наталія Протасевич.

"На жаль, адвокат сьогодні намагалася потрапити до Романа. Але була відмова в його відвідуванні. Тому поки, на жаль, інформації нової немає. До нього не допускають", – сказала жінка.

За її словами, тюремники жодним чином не аргументують відмову у відвідуванні ув'язненого.

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"Аж навіть до смішного доходить. Можуть сказати: немає кабінету. Тому у нас нічому дивуватися тут. Просто не допустили. Була відмова. Його просто вб'ють там, його вб'ють", – боїться Наталія Протасевич.

Після відео, опублікованого білоруським МВС, мати активіста однозначно впевнена, що її сина катували.

"Обличчя побите і дуже сильно замасковане просто великим шаром гриму. Ніс перебитий, або розбитий, або просто били по носі. Мені важко сказати, але те, що у нього викривлена перегородка ... Це не його ніс", – впевнена вона.

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Також Наталія Протасевич зазначила, що у Романа набрякла ліва сторона обличчя, а також їй здалося, що у нього вибиті деякі зуби з лівого боку щелепи.

Вона вважає арешт Романа Протасевича особистою помстою самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

"Ярлик "терорист", який повісив Лукашенко на мого сина – це просто помста якась. Помста людини за те, що Telegram-канал "Нехта" (син був редактором цього Telegram-каналу), що вони правдиво висвітлювали події в Білорусі", – каже жінка.

Раніше батько Романа Протасевича також заявив, що силовики намагалися приховати сліди тортур над його сином, а відео з його "визнанням" в організації масових заворушень назвав постановочним.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що сьогодні провладні ЗМІ також опублікували відео, на якому дівчина Романа Софія Сапега зізнається в причетності до Telegram-каналу, де публікували особисті дані силовиків.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську