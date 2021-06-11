Економічна ядерна бомба – чим загрожує режиму Лукашенка відключення від SWIFT

Білорусь можуть відключити від SWIFT

Чутки про те, що Білорусь можуть відключити від SWIFT, спалахнули з новою силою – особливо, після примусової посадки літака Ryanairі затримання опозиціонера Романа Протасевича. "Сьогодні" розібралися, чим це обернеться для режиму Лукашенка.

Що відбувається?

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Європейський парламент прийняв нову резолюцію щодо Білорусі, яка передбачає введення нових обмежень. Зокрема, мова йде про:

введення проти Мінська нових санкцій;

тимчасовоме відключення країни від платіжної системи SWIFT.

Що взагалі таке SWIFT?

Це єдиний міжнародний стандарт, система, в якій банки обмінюються інформацією про платежі. Її використовують тисячі фінансових організацій по всьому світу – близько 10 тис. банків. Щорічно SWIFT забезпечує передачу порядку 1,8 млрд повідомлень.

Ще раз, це не платіжна система, а зручний, дешевий і безпечний інтерфейс інформаційного супроводу міжбанківських платежів. Він працює таким чином: якщо банку потрібно відправити платіж або підтвердження угоди іншому банку, він готує таке повідомлення, шифрує його з допомогою спеціальної системи, створеної SWIFT, а після відправляє через термінал своєму контрагенту.

Реклама Білорусь можуть відключити від SWIFT Фото: SWIFT/Event Images

Чи можуть відключити від SWIFT?

Так, прецеденти вже були. Перший випадок відключення від SWIFT як санкційний захід стався 2012 року. Тоді банківський комітет США пригрозив санкціями проти організації, якщо та не відключить банки Ірану, які обслуговували іранську ядерну програму. Доступ повернули тільки через чотири роки.

Після окупації Криму західні країни закликали SWIFT відключити РФ, проте до справи тоді так і не дійшло. Зате 2017 року втратили можливість використовувати систему російські РНКБ і Темпбанк – все через американські санкції.

Білорусь можуть відключити від SWIFT / Фото: Unsplash

Чим відключення загрожує Білорусі?

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Точно визначити наслідки дуже важко – все залежить від того, як саме буде сформульована заборона. Якщо під санкції потраплять всі білоруські банки, то країна фактично опиниться у фінансовій ізоляції. Такого в історії поки не було.

Обмеження також можуть торкнутися тільки частини фінансових організацій. Тоді наслідки для країни будуть не настільки плачевними. Однак все одно подібні санкції суттєво посилять проблеми білоруської економіки, яка і так переживає не найкращі часи.

Ось можливі наслідки відключення Білорусі від платіжної системи: