Русский
$ 27,11
32,99
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Економічна ядерна бомба – чим загрожує режиму Лукашенка відключення від SWIFT

11 червня 2021 17:54

Віталій Семченко Віталій Семченко

Європейський парламент прийняв нову резолюцію щодо Білорусі, яка передбачає відключення країни від системи SWIFT

Білорусь можуть відключити від SWIFT

Білорусь можуть відключити від SWIFT

Чутки про те, що Білорусь можуть відключити від SWIFT, спалахнули з новою силою – особливо, після примусової посадки літака Ryanairі затримання опозиціонера Романа Протасевича. "Сьогодні" розібралися, чим це обернеться для режиму Лукашенка.

Що відбувається?

Реклама

Європейський парламент прийняв нову резолюцію щодо Білорусі, яка передбачає введення нових обмежень. Зокрема, мова йде про:

  • введення проти Мінська нових санкцій;
  • тимчасовоме відключення країни від платіжної системи SWIFT.

Що взагалі таке SWIFT?

Це єдиний міжнародний стандарт, система, в якій банки обмінюються інформацією про платежі. Її використовують тисячі фінансових організацій по всьому світу – близько 10 тис. банків. Щорічно SWIFT забезпечує передачу порядку 1,8 млрд повідомлень.

Ще раз, це не платіжна система, а зручний, дешевий і безпечний інтерфейс інформаційного супроводу міжбанківських платежів. Він працює таким чином: якщо банку потрібно відправити платіж або підтвердження угоди іншому банку, він готує таке повідомлення, шифрує його з допомогою спеціальної системи, створеної SWIFT, а після відправляє через термінал своєму контрагенту.

Білорусь можуть відключити від SWIFT Фото: SWIFT/Event Images
Реклама

Білорусь можуть відключити від SWIFT Фото: SWIFT/Event Images

Чи можуть відключити від SWIFT?

Так, прецеденти вже були. Перший випадок відключення від SWIFT як санкційний захід стався 2012 року. Тоді банківський комітет США пригрозив санкціями проти організації, якщо та не відключить банки Ірану, які обслуговували іранську ядерну програму. Доступ повернули тільки через чотири роки.

Після окупації Криму західні країни закликали SWIFT відключити РФ, проте до справи тоді так і не дійшло. Зате 2017 року втратили можливість використовувати систему російські РНКБ і Темпбанк – все через американські санкції.

Не пропусти!
Україна може битися з Росією на Євро і зіграти в Пітері: всі умови і розклади
Футболки збірної України і Росії

Білорусь можуть відключити від SWIFT

Білорусь можуть відключити від SWIFT / Фото: Unsplash

Чим відключення загрожує Білорусі?

Реклама

Точно визначити наслідки дуже важко – все залежить від того, як саме буде сформульована заборона. Якщо під санкції потраплять всі білоруські банки, то країна фактично опиниться у фінансовій ізоляції. Такого в історії поки не було.

Обмеження також можуть торкнутися тільки частини фінансових організацій. Тоді наслідки для країни будуть не настільки плачевними. Однак все одно подібні санкції суттєво посилять проблеми білоруської економіки, яка і так переживає не найкращі часи.

Ось можливі наслідки відключення Білорусі від платіжної системи:

  • перерахувати гроші в країну буде практично неможливо, тільки обхідними шляхами – готівкою або переказами на приватні рахунки в банках ОАЕ, Туреччині, Іраку, Тайваню;
  • черговий виток девальвації національної валюти;
  • громадяни РБ не зможуть розраховуватися за кордоном картами Mastercard і VISA;
  • проблеми з міжнародними перерахуваннями – платежі йтимуть довше (і вони будуть дорожчими), це торкнеться бізнесу, а саме імпортерів і експортерів;
  • в результаті терміни поставок зриватимуться, звузиться асортимент товарів, що імпортуються, навіть можливий дефіцит;
  • припинення доларових платежів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Стурбованості мало. Данилов вважає, що Франція і Німеччина мають відповісти за окупацію Криму
Стурбованості мало. Данилов вважає, що Франція і Німеччина мають відповісти за окупацію КримуІнші країни
Що відбувається з Білоруссю після затримання Протасевича (оновлюється)
Що відбувається з Білоруссю після затримання Протасевича (оновлюється)Інші країни
Коротко і у справі. У чому
Коротко і у справі. У чому "зізнався" Протасевич в інтерв'ю білоруському пропагандистуІнші країни
Українцям, які воювали на Донбасі, заборонили в'їзд до Білорусі? Перевіряємо чутки
Українцям, які воювали на Донбасі, заборонили в'їзд до Білорусі? Перевіряємо чуткиІнші країни
"Лукашенку буде боляче": Кулеба різко відреагував на запрошення бойовиків "ЛНР" до БілорусіВлада
"Доведеться просити Путіна відвезти мене в Крим": Лукашенко образився на ЗеленськогоВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти