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Експрезидент ПАР несподівано здався поліцейським і пішов за ґрати

8 липня 2021 12:27

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Три роки тому Джейкоб Зума зрікся президентства, щоб уникнути імпічменту, але на тому його біди не скінчилися

Колишній президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума здався в руки правосуддя і погодився сісти в тюрму.

Політик добровільно вийшов з дому і здався поліцейським. Президента засудили до 15 місяців за неповагу до суду.

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Три роки тому Джейкоб Зума зрікся президентства, щоб уникнути імпічменту, після чого його звинуватили в корупції. На судові засідання колишній лідер ПАР не приходив, за що й отримав тюремний строк.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 7 липня на Гаїті розстріляли президента і його дружину. Жовенель Моїз помер одразу, а його 47-річна дружина отримала вогнепальне поранення і була госпіталізована – лікарі боролися за її життя, але не змогли врятувати.

Пізніше стало відомо, що затримали підозрюваних у вбивстві президента. Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Клод Джозеф заявив, що озброєна група, яка вчинила напад, була сформована з іноземних громадян, вони нібито говорили англійською та іспанською. У підсумку Гаїті запровадило воєнний стан і закрило кордони.

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