Епідемії більше немає! В Японії скасовують карантин

Уряд готується до пом'якшення обмежень за допомогою впровадження паспортів вакцинації

Японія скасовує надзвичайний стан по всій країні через COVID-19. Колаж: "Сьогодні"

Уряд Японії затвердив скасування з 1 жовтня режиму надзвичайної ситуації (НС), а також режиму посилених заходів проти коронавірусу у всіх регіонах країни.

Про це повідомляє AP.

"Дія режиму НС закінчиться в четвер, і COVID-обмеження будуть поступово послаблювати, щоб відновити повсякденне життя, незважаючи на існування вірусу. Уряд готує більше тимчасових медичних установ для лікування COVID-19 і продовжить вакцинацію, щоб підготуватися до будь-якого повторного сплеску захворюваності в майбутньому", – заявив Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга.

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Скасування режиму НС по всій країні буде в Японії вперше за півроку. Уряд готується до пом'якшення обмежень за допомогою впровадження паспортів вакцинації.

Чотири області України можуть потрапити до "помаранчевої" зони

Раніше ми повідомляли, що в Україні за станом на вівторок, 28 вересня, чотири регіони демонструють показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Інші області країни відповідають "жовтому рівню" епідемічної небезпеки, який ввели 23 вересня.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Які області відповідають показникам "помаранчевої" зони

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Згідно з даними МОЗ, до помаранчевої зони відносяться такі області України:

Донецька;

Тернопільська;

Черкаська;

Чернівецька.

Перевищення норми

У перерахованих регіонах спостерігається перевищення динаміки госпіталізацій хворих на COVID-19. Зараз найгірша ситуація в Черкаській області — 73,8%. Відзначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим коронавірусом або підозрою на нього повинна складати не більше 50%.

Також Чернівецька область має найгірші показники завантаженості ліжок з киснем — 67,1%. Допустима норма — до 65%.

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Крім того, в названих областях перевищена норма рівня захворюваності на коронавірус. Зараз на першому місці знаходиться Чернівецька область — 451, далі йде Тернопільська — 268, Донецька — 246 і Черкаська — 193.

Рівень захворюваності COVID-19 повинен становити менше 75 на 100 тисяч населення.

Які обмеження діють зараз по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. З того часу в країні діють нові обмеження, зокрема: