Епідеміолог попередила про небезпечну особливість "британського" штаму коронавірусу

Мутований штам коронавірусу, вперше виявлений у Великій Британії, який зараз поширюється світом, на відміну від попереднього особливо заразний для дітей і підлітків у віці до 19 років, що робить його більш небезпечним.

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Про це повідомила епідеміолог з Лондонського університету королеви Марії Діпті Гурдасані в Twitter.

Головна небезпека нововиявленої особливості в тому, що через підвищену заразність серед дітей цей вид вірусу також, найімовірніше, буде швидше переходити до дорослих, а це прискорить поширення захворювання і зростання смертей.

За словами вченої, вже зараз ситуація "тривожна на багатьох рівнях" і потрібно негайно діяти, щоб не допустити ще більшого поширення цього штаму.

Гурдасані вважає, що передусім слід закрити школи.



"Усі факти свідчать, що нам потрібно терміново діяти, щоб обмежити поширення вірусу по всій Великій Британії... Нам потрібно закрити школи, поки ми не зможемо зробити їх безпечними та запобігти подальшій передачі вірусу", – написала вона.

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Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я впевнені, що виникнення нових мутацій коронавірусу є природним процесом.

Ми також повідомляли, що вчені з'ясували, що "британський" варіант COVID-19 не викликає більш серйозного перебігу хворобиабо підвищеної смертності, але заразніший за відомі раніше різновиди коронавірусу.

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