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Епідемія в цифрах: як COVID-19 вразив планету

30 березня, 16:04

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Розповідаємо, які темпи поширення вірусу

Поки в одних країнах ситуація з коронавірусом стабілізується, в інших же, навпаки, погіршується. І навіть незважаючи на те, що багато хто вже почав масову вакцинацію від COVID-19, з карантину країни виходити все ще не планують.

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Сайт "Сьогодні" розповідає в цифрах, які темпи поширення вірусу і його подолання.

Про хворих: за статистикою, в світі за весь час з початку пандемії на коронавірус захворіли 127 581 652 особи. Вже протягом року найбільшу кількість випадків фіксують в США – 30,4 млн. Друге місце займає Бразилія і третє – Індія. 12,6 млн і 12,1 млн відповідно. І, незважаючи на те, що Франція і Росія серед країн з найвищою захворюваністю, розрив від Індії все ж великий.

Проте, якщо порівнювати кількість випадків на 1 млн осіб – в Індії 8,9 тисяч хворих, тоді як у Франції 67,4 тисяч, а в Росії – 30,5 тисяч.

Про боротьбу з інфекцією: у всьому світі наразі лікуються від коронавірусу 22 млн осіб. Найбільше число тих, хто ще знаходиться на лікуванні – в США. У країні 6,9 млн активних випадків хвороби. У Франції – 4,2 млн, а в Бразилії – 1,3 млн наразі зараз лікуються від COVID-19.

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Про тих, хто одужав: вилікувалися від коронавірусу вже 1 млрд 35 млн осіб. Найбільше тих, хто одужав, в США – 23,51 млн осіб (за останню добу 41, 2 тисяч). Водночас в Індії 11,4 млн (за добу тільки 2,5 тисячі), а в Бразилії – 10,1 млн тих, хто одужав (за добу 56 тисяч).

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Про летальні випадки: від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, у всьому світі померли 2,8 млн осіб. Найбільше смертельних випадків зафіксували у США – 563 тисячі людини. У Бразилії за весь час пандемії хвороба забрала життя 314 тисяч хворих, а в Мексиці – понад 200 тисяч померлих.

Про вакцинацію: як заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус, імунізацію населення проти COVID-19 вже почали в 177 країнах світу, проте, у шести країн взагалі немає доступу до вакцин. Загалом повну вакцинацію проти коронавірусу пройшли 122 млн особи – 1,6% населення. Найбільше число вакцинованих в США – 95 млн осіб, з яких повну вакцинацію пройшли 52,6 млн американців.

Яка ситуація в Україні?

За весь час пандемії в країні захворіли 1,66 млн українців. Побороли хворобу 1,3 млн осіб, проте, від ускладнень коронавірусної інфекції померли 32 тисячі хворих. ПЛР-тестів було зроблено понад 8 млн. Водночас вакцинувати від COVID-19 вже майже 200 тисяч осіб – 0,50% населення України.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада зняла з виробників та медиків відповідальність за будь-які побічні ефекти через щеплення проти ковідк. Але вже через тиждень Кабмін повинен подати державний механізм відшкодування в разі ускладнень.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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