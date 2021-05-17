Ердоган хоче помститися Ізраїлю за Газу: які можуть бути наслідки – думки експертів

Великі гравці використовують конфлікт між Ізраїлем і Палестиною для реалізації власної мети

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на тлі загострення військового конфлікту на Близькому Сході заявив, що світова спільнота повинна "дати науку" Ізраїлю через атаки на Палестину. Які можуть бути наслідки помсти турецького лідера – читайте в матеріалі "Сьогодні".

"Ізраїль перейшов усі межі"

Реклама

Ердоган, який назвав Ізраїль терористичною державою, підкреслив, що його країна буде підтримувати боротьбу палестинців з такою самою рішучістю, з якою вона підтримувала Азербайджан у Нагірному Карабасі.

"Ізраїль перейшов усі межі", – заявив недавно президент, додавши: якщо не зупинити агресію негайно, "завтра всі виявляться мішенню цього дикого менталітету".

Фото: REUTERS

Реклама

16 травня політик підкреслив у розмові з президентом Ірану Хассаном Рухані, що міжнародній срільноті варто дати Ізраїлю науку через ескалацію конфлікту.

"Я зазначив, що Туреччина найбільш жорстко реагує на напад Ізраїлю на Палестину і продовжує це робити, а також підкреслив, що міжнародна спільнота має дати Ізраїлю сильну і стримчу науку за ці нерозсудливі напади", – заявив він.

Як реагують США і Європа?

Американська влада поки офіційно не стала на сторону жодного з учасників воєнного конфлікту. Однак у розмові з президентом Палестини Махмудом Аббасом Джо Байден заявив, що ХАМАС "повинен припинити ракетний обстріл Ізраїлю".

"Президент підкреслив його рішучу прихильність врегулюванню переговорним шляхом на основі співіснування двох держав... Такий підхід є найкращим способом для досягнення справедливого і міцного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту", – йдеться в пресрелізі Білого дому.

Реклама

Європейський Союз також закликав Ізраїль і Палестину негайно припинити насильство і не допустити дальшого розвитку конфлікту. А головний дипломат Союзу Жозеп Боррель скликав екстрене засідання Ради ЄС для обговорення загострення між двома країнами.

"Безладні пуски ракет ХАМАС та інших угруповань по ізраїльському цивільному населенню неприпустимі. Визнаючи законну потребу Ізраїлю в захисті свого цивільного населення, вважаю, що ця відповідь має бути співмірною і з максимальною стриманістю в застосуванні сили", – йдеться в заяві головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

А що Росія?

Росія, яка ще із часів СРСР підтримує Палестину, закликала сторони конфлікту виявити стриманість і не робити кроків, які ведуть до ескалації. Водночас президент Володимир Путін уже встиг натякнути, що російські війська можуть втрутитися – оскільки військовий конфлікт начебто відбувається поблизу її кордонів.

"Загострення палестино-ізраїльського конфлікту відбувається в безпосередній близькості від наших кордонів і безпосередньо зачіпає інтереси нашої безпеки", – заявив Путін.

Які будуть наслідки?

Реклама

Схоже, що великі гравці користаються сьогоднішньою ситуацією в секторі Газа для реалізації власної мети. Наприклад, турецький президент намагається виступити в ролі лідера арабського світу, кидаючи виклик як Ізраїлю, так і всьому Заходу.

"Турки тривалий час, з XVI до XIX століття, фактично керували всіма арабами – були провідною силою, незважаючи на етнічну віддаленість від них. І те саме тепер намагається повторити Ердоган. Він грається у велику державу, яка кидає виклик і Заходу, й Ізраїлю", – вважає політолог Олександр Палій.

Фото : REUTERS/Mohammed Salem

Цю думку поділяє керівник українського Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. За його словами, Ердоган використовує війну в секторі Газа для того, щоб об'єднати навколо Туреччини всі арабські країни.

"Він бачить, що жодна країна не може так активно виступати на політичній арені, як Туреччина. Ердогану важливо повернутися до серйозного діалогу з американцями, тому він дійсно може собі дозволити підвищувати ставки", – вважає він.

Як далеко може зайти турецький лідер, поки незрозуміло. Однак, вважає експерт, сказавши "а", Ердоган буде змушений сказати і "б".

"Якщо нині ізраїльтяни зупинять конфронтацію і відступлять, перестануть обстрілювати Газу, то Ердоган скаже, що це відбулося завдяки йому. Якщо ні, тоді політику доведеться робити наступний крок – створювати антиізраїльську коаліцію і вимагати втручання в ситуацію третіх сил. Тобто проведення миротворчої операції в секторі Газа".

Росія в цьому конфлікті стає на бік ХАМАС, тому що екстремістське крило арабів завжди сповідує антизахідні ідеали, а це грає на руку Кремлю, вважає Палій.

У разі подальшого загострення конфлікту питання буде стояти руба – аж до створення незалежної Палестинської держави. Наприклад, з такою ідеєю вже виступила влада Китаю.