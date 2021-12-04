Світ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон ⚽ Боруссія - Баварія: онлайн 💸 Тисяча Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Ердоган хоче стати посередником між Києвом та Москвою: нова заява турецької сторони

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
4 грудня, 20:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Протистояння двох країн не відповідає інтересам Туреччини, заявив офіційний представник Ердогана Ібрагім Калін.
Реджеп Тайіп Ердоган хоче організувати діалог Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Колаж "Сьогодні"
Реджеп Тайіп Ердоган хоче організувати діалог Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Колаж "Сьогодні"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що готовий організувати переговори президентів України та Росії, щоб запобігти ескалації ситуації в регіоні.

Про це повідомив офіційний представник Ердогана Ібрагім Калін. в інтерв'ю Anadolu.

Реклама

Деталі

Він зазначив, що Туреччина має добрі відносини як з Росією, так і з Україною, тому вона готова зробити все, щоб знизити напругу.

"Президент Туреччини може зробити конструктивний крок і організувати діалог Володимира Зеленського та Володимира Путіна, що сприятиме зниженню напруженості", – сказав Калін.

За його словами, протистояння двох країн не відповідає інтересам регіону, зокрема Туреччини.

Реклама

Туреччина хоче помирити Україну та Росію

26 листопада Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність стати посередником у врегулюванні напруженої ситуації між Києвом та Москвою, що збільшила кількість своїх військ біля кордону України . У відповідь на це радник голови ВП Михайло Подоляк заявив, що президент України Володимир Зеленський вітають бажання президента Туреччини .

Нагадаємо, у вересні в Сочі відбулися переговори президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч тривала 2 години 45 хвилин у закритому для преси режимі. Про що говорили політики читайте тут .

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що у Кремлі незадоволені висловлюваннями президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про невизнання анексії Тернопіль.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Популярне в розділі "Світ"
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Рейтинг
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Більше про найбагатішого
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.29

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.94

Україна - на 110 місці в цьому рейтингу
ТОП-10 країн за рівнем щастя
1
Фінляндія Фінляндія
7.842
2
Данія Данія
7.620
3
Швейцарія Швейцарія
7.571
4
Ісландія Ісландія
7.554
5
Нідерланди Нідерланди
7.464
6
Норвегія Норвегія
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеція Швеція
7.363
9
Нова Зелан­дія Нова Зелан­дія
7.277
10
Австрія Австрія
7.268
Докладніше
Світанки
Схід сонця в найкрасивіших містах світу
Єрусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львів
Токіо
Лондон
Москва
Каїр
Ріо-де-Жанейро
Делі
Київ
1/2
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 грудня 1991. Київ потрапив в кризову ситуацією з продовольством, особливо з продуктами тваринництва - вершкове масло зникло з прилавків

Зануритись у той день
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти