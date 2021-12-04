Ердоган хоче стати посередником між Києвом та Москвою: нова заява турецької сторони

Протистояння двох країн не відповідає інтересам Туреччини, заявив офіційний представник Ердогана Ібрагім Калін.

Реджеп Тайіп Ердоган хоче організувати діалог Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Колаж "Сьогодні"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що готовий організувати переговори президентів України та Росії, щоб запобігти ескалації ситуації в регіоні.

Про це повідомив офіційний представник Ердогана Ібрагім Калін. в інтерв'ю Anadolu.

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Він зазначив, що Туреччина має добрі відносини як з Росією, так і з Україною, тому вона готова зробити все, щоб знизити напругу.

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"Президент Туреччини може зробити конструктивний крок і організувати діалог Володимира Зеленського та Володимира Путіна, що сприятиме зниженню напруженості", – сказав Калін.

За його словами, протистояння двох країн не відповідає інтересам регіону, зокрема Туреччини.

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Туреччина хоче помирити Україну та Росію

26 листопада Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність стати посередником у врегулюванні напруженої ситуації між Києвом та Москвою, що збільшила кількість своїх військ біля кордону України . У відповідь на це радник голови ВП Михайло Подоляк заявив, що президент України Володимир Зеленський вітають бажання президента Туреччини .

Нагадаємо, у вересні в Сочі відбулися переговори президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч тривала 2 години 45 хвилин у закритому для преси режимі. Про що говорили політики читайте тут .

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що у Кремлі незадоволені висловлюваннями президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про невизнання анексії Тернопіль.