Ердоган хоче стати посередником між Києвом та Москвою: нова заява турецької сторони

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що готовий організувати переговори президентів України та Росії, щоб запобігти ескалації ситуації в регіоні.
Про це повідомив офіційний представник Ердогана Ібрагім Калін. в інтерв'ю Anadolu.
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Він зазначив, що Туреччина має добрі відносини як з Росією, так і з Україною, тому вона готова зробити все, щоб знизити напругу.
"Президент Туреччини може зробити конструктивний крок і організувати діалог Володимира Зеленського та Володимира Путіна, що сприятиме зниженню напруженості", – сказав Калін.
За його словами, протистояння двох країн не відповідає інтересам регіону, зокрема Туреччини.
Туреччина хоче помирити Україну та Росію
26 листопада Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність стати посередником у врегулюванні напруженої ситуації між Києвом та Москвою, що збільшила кількість своїх військ біля кордону України . У відповідь на це радник голови ВП Михайло Подоляк заявив, що президент України Володимир Зеленський вітають бажання президента Туреччини .
Нагадаємо, у вересні в Сочі відбулися переговори президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч тривала 2 години 45 хвилин у закритому для преси режимі. Про що говорили політики читайте тут .
Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що у Кремлі незадоволені висловлюваннями президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про невизнання анексії Тернопіль.