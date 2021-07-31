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Ердоган назвав можливу причину лісових пожеж у Туреччині

31 липня 2021 19:23

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Президент країни Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що до розслідування залучили розвідку

Пожежа в Туреччині. Фото Reuters / Kenan Gurbuz

Пожежа в Туреччині. Фото Reuters / Kenan Gurbuz

Турецька влада не виключає, що причиною поширення на півдні країни лісових пожеж могли бути підпали.

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Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час виступу у кризовому центрі в Антальї, куди він прибув для ознайомлення з ситуацією в районах пожеж. Трансляція велася в Twitter.

"Ми ретельно розслідуємо причини пожеж. Якщо є такі зрадники, які здатні спалити власну батьківщину, вони понесуть найсуворіше покарання", – сказав Ердоган.

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Нагадаємо, у кінці липня по всій Туреччині спалахнули лісові пожежі. Полум'я дісталося до туристичної провінції Анталья, зокрема, постраждали популярні курорти Бодрум і Мармаріс. У вогні опинилися понад 42 населених пунктів.

Крім того, 31 липня, в Туреччині оголосили зоною лиха регіони країни, що постраждали від пожеж. А саме, в провінціях Адана, Анталья, Мугла, Мерсін і Османійе.

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