Ердоган оголосив спеціальну військову операцію проти друга Путіна

Туреччина проведе військову операцію вздовж своїх південних кордонів

Реджеп Ердоган оголосив початок військової операції проти Сирії, очолюваної Башаром Асадом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара незабаром розпочне нову військову операцію вздовж своїх південних кордонів. Її мета – створити 30-кілометрові безпечні зони для боротьби з терористичними загрозами із цих регіонів.

Про таке повідомляє Reuters.

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За словами Ердогана, операція почнеться, як тільки військові, розвідка та сили безпеки завершать свою підготовку.

"Основною метою цієї операції будуть райони, які є центрами атак на нашу країну та безпечні зони", – сказав Ердоган, не вдаючись у подробиці.

Як пише Reuters, операція, швидше за все, буде націлена на північ Сирії, де Туреччина з 2016 року провела кілька військових операцій із підриву Курдських народних загонів самооборони (YPG), озброєного сирійського відгалуження Робочої партії Курдистану (РПК).

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Загони народної самооборони також допомогли сформувати Сирійські демократичні сили (СДС), очолювану курдами коаліцію, на яку Сполучені Штати значною мірою покладаються на боротьбу з "Ісламською державою" з 2014 року.

Заява Ердогана прозвучала на тлі заперечень Туреччини проти того, щоб Фінляндія та Швеція стали членами НАТО, звинувачуючи їх у приховуванні осіб, пов'язаних із угрупованням РПК, та послідовниками священнослужителя, якого Туреччина звинувачує в організації спроб державного перевороту 2016 року.

Як відомо, Сирію очолює Башар Асад, який підтримує теплі стосунки із президентом РФ Володимиром Путіним.

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