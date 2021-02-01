Ердоган знову хоче змінити конституцію Туреччини

Партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і її союзники можуть почати роботу над проектом нової конституції менш ніж через чотири роки після перегляду попередньої, коли після референдуму в 2017 році були значно розширені повноваження глави держави.
Про це заявив сам Ердоган, передає Reuters.
"Можливо, для Туреччини настав час ще раз обговорити нову конституцію. Якщо ми досягнемо взаєморозуміння з нашим партнером по альянсу, ми можемо мобілізуватися для нової конституції в майбутній період", – сказав він після засідання кабінету міністрів.
Турецький президент пообіцяв, що дії зі зміни "будуть прозорими", а підсумковий текст буде представлений для схвалення громадянам країни.
Водночас Ердоган не уточнив, які саме зміни можуть бути внесені до конституції цього разу.
"Незалежно від того, наскільки ми змінимося, неможливо стерти ознаки перетворень і турботи, які були вплетені в дух конституції", – зазначив він.
Нагадаємо, на референдумі в Туреччині 16 квітня 2017 року 51,18% населення країни висловилися за внесення поправок до конституції. Водночас опозиція заявляла про порушення під час голосування.
ОБСЄ, коментуючи проведення конституційного референдуму в Туреччині, зазначила, що голосування не відповідало стандартам Ради Європи, крім того, було порушене законодавство.
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