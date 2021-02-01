Ердоган знову хоче змінити конституцію Туреччини

Партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і її союзники можуть почати роботу над проектом нової конституції менш ніж через чотири роки після перегляду попередньої, коли після референдуму в 2017 році були значно розширені повноваження глави держави.

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Про це заявив сам Ердоган, передає Reuters.

"Можливо, для Туреччини настав час ще раз обговорити нову конституцію. Якщо ми досягнемо взаєморозуміння з нашим партнером по альянсу, ми можемо мобілізуватися для нової конституції в майбутній період", – сказав він після засідання кабінету міністрів.

Турецький президент пообіцяв, що дії зі зміни "будуть прозорими", а підсумковий текст буде представлений для схвалення громадянам країни.

Водночас Ердоган не уточнив, які саме зміни можуть бути внесені до конституції цього разу.

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"Незалежно від того, наскільки ми змінимося, неможливо стерти ознаки перетворень і турботи, які були вплетені в дух конституції", – зазначив він.

Нагадаємо, на референдумі в Туреччині 16 квітня 2017 року 51,18% населення країни висловилися за внесення поправок до конституції. Водночас опозиція заявляла про порушення під час голосування.

ОБСЄ, коментуючи проведення конституційного референдуму в Туреччині, зазначила, що голосування не відповідало стандартам Ради Європи, крім того, було порушене законодавство.

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