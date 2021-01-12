Русский
$ 28,2
34,28
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Ердоган зареєструвався в Telegram і постить фото кішечки

12 січня, 20:16

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Турецького лідера можна розгледіти далеко на задньому плані

Адміністрація президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана знайшла заміну месенджеру WhatsApp і зареєструвала його аккаунт в Тelegram і BIP.

Реклама

"Наш президент @RTErdogan тепер у BIP і Тelegram", – йдеться в повідомленні.

Це сталося у вівторок, 12 січня. І станом на 20:15 за київським часом у турецького лідера налічувалося понад 45 тисяч підписників. Цікаво, що першим фото, опублікованим в акаунті Ердогана, стало зображення пухнастого сірого котика, а на задньому плані можна розгледіти самого главу турецької держави з почтом.

В тренді
Доля вирішилася за хвилину: історія пасажира літака, який зазнав аварії в Індонезії

Нагадаємо, Ердоган і Міністерство оборони Туреччини відмовилися від WhatsApp через нові правила користування месенджером. Він зобов'язав своїх користувачів ділитися особистим даними з Facebook. Обидві компанії належать американському tech-мільярдеру Марку Цукербергу і обслуговують сукупно близько 4,7 млрд користувачів по всьому світу.

Реклама

Також нагадаємо, 10 січня безкоштовна система миттєвого обміну текстовими повідомленнями WhatsApp припинила підтримку застарілих версій Android і iOS.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реджеп Эрдоган

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Туреччині жорстоко вбили українку (фото)
У Туреччині жорстоко вбили українку (фото)Інші країни
Як COVID-19 і Ебола: вчені зафіксували нову смертельну хворобу
Як COVID-19 і Ебола: вчені зафіксували нову смертельну хворобуІнші країни
"Відповідь буде дуже жорсткою": Алієв висловився про поїздки влади Вірменії в Нагірний КарабахІнші країни
10 чорних лебедів 2021 року
10 чорних лебедів 2021 рокуЕкономіка
Ізраїль посилює карантинні обмеження після масової вакцинації від COVID-19
Ізраїль посилює карантинні обмеження після масової вакцинації від COVID-19Інші країни
Відмова від русифікації: Литва офіційно дала нову назву Грузії
Відмова від русифікації: Литва офіційно дала нову назву ГрузіїЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти