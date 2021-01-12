Ердоган зареєструвався в Telegram і постить фото кішечки

Турецького лідера можна розгледіти далеко на задньому плані

Адміністрація президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана знайшла заміну месенджеру WhatsApp і зареєструвала його аккаунт в Тelegram і BIP.

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"Наш президент @RTErdogan тепер у BIP і Тelegram", – йдеться в повідомленні.

Це сталося у вівторок, 12 січня. І станом на 20:15 за київським часом у турецького лідера налічувалося понад 45 тисяч підписників. Цікаво, що першим фото, опублікованим в акаунті Ердогана, стало зображення пухнастого сірого котика, а на задньому плані можна розгледіти самого главу турецької держави з почтом.

Нагадаємо, Ердоган і Міністерство оборони Туреччини відмовилися від WhatsApp через нові правила користування месенджером. Він зобов'язав своїх користувачів ділитися особистим даними з Facebook. Обидві компанії належать американському tech-мільярдеру Марку Цукербергу і обслуговують сукупно близько 4,7 млрд користувачів по всьому світу.

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Також нагадаємо, 10 січня безкоштовна система миттєвого обміну текстовими повідомленнями WhatsApp припинила підтримку застарілих версій Android і iOS.

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