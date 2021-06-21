Ще дві країни ввели санкції проти Білорусі: хто потрапив до списків

Додаткові санкції ввели "у відповідь на грубі і систематичні порушення прав людини в Білорусі"

Після чергових обмежень США і ЄС ще дві країни ввели санкції проти Білорусі. Нові заходи затвердили Канада і Велика Британія.

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Про це повідомили у Telegram-каналі "Nexta".

Канада покарала 17 людей і п'ять організацій "у відповідь на грубі і систематичні порушення прав людини в Білорусі".

У список увійшли:

• Олексій Авраменко;

• Леонід Чуро;

• Олег Гайдукевич;

• Ігор Голуб;

• Андрій Гурцевич;

• Валерій Іванькович;

• Микола Карпенків;

• Віктор Хренін;

• Ігор Луцький;

• Олексій Олексин;

• Максим Риженков;

• Андрій Швед;

• Артем Сікорський;

• Микола Воробей;

• Олександр Василюк;

• Олександр Зайцев;

• Олег Бєляков.

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У британському списку компаній під санкціями є Білоруська нафтова компанія.

Зазначимо, країни Європейського Союзу склали санкційні списки, пов'язані з примусовою посадкою уМінську лайнера Ryanair і подальшим арештом білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича. Під удар потрапили три великих сектори білоруської економіки – калійна, нафтова індустрія і банки.

Тим часом Мінськ всіляко намагається показати бажання Протасевича "співпрацювати" зі слідчими: