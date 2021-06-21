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Ще дві країни ввели санкції проти Білорусі: хто потрапив до списків

21 червня 2021 17:51

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Додаткові санкції ввели "у відповідь на грубі і систематичні порушення прав людини в Білорусі"

Після чергових обмежень США і ЄС ще дві країни ввели санкції проти Білорусі. Нові заходи затвердили Канада і Велика Британія.

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Про це повідомили у Telegram-каналі "Nexta".

Канада покарала 17 людей і п'ять організацій "у відповідь на грубі і систематичні порушення прав людини в Білорусі".

У список увійшли:

• Олексій Авраменко;
• Леонід Чуро;
• Олег Гайдукевич;
• Ігор Голуб;
• Андрій Гурцевич;
• Валерій Іванькович;
• Микола Карпенків;
• Віктор Хренін;
• Ігор Луцький;
• Олексій Олексин;
• Максим Риженков;
• Андрій Швед;
• Артем Сікорський;
• Микола Воробей;
• Олександр Василюк;
• Олександр Зайцев;
• Олег Бєляков.

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У британському списку компаній під санкціями є Білоруська нафтова компанія.

Зазначимо, країни Європейського Союзу склали санкційні списки, пов'язані з примусовою посадкою уМінську лайнера Ryanair і подальшим арештом білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича. Під удар потрапили три великих сектори білоруської економіки – калійна, нафтова індустрія і банки.

Тим часом Мінськ всіляко намагається показати бажання Протасевича "співпрацювати" зі слідчими:

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