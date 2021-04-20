Ще декілька місяців: у ВООЗ розповіли, коли стабілізується ситуація c COVID-19

Останнім часом дуже багато хворих серед людей віком від 25 до 59 років, сказав глава ВООЗ

Уже в найближчі кілька місяців ситуація з коронавірусомв світі може стабілізуватися, вважає глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.

"У нас є інструменти, щоб взяти цю пандемію під контроль протягом декількох місяців, якщо ми будемо застосовувати їх послідовно і збалансовано", – сказав Гебрейесус.

Водночас він зазначив, що темпи поширення коронавірусу в світі насторожують, особливо серед людей віком від 25 до 59 років.

За останньою статистикою, у світі коронавірусом інфікувалися більше 141 млн осіб. Побороли хворобу 80,4 млн осіб, а від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 3,01 хворих.

Реклама

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. Але в світі з'явився новий штам коронавірусу, який може поширитися і в Україні.

Нагадаємо, раніше в ВООЗ заявили, що по всьому світу пацієнти вже отримали 780 млн доз вакцини від коронавірусу. Однак існує великий дисбаланс між темпами вакцинації в багатих і бідних країнах.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама