Ще одна країна готова допомогти Україні озброєнням

Іспанська армія навчить українських військових у Латвії як поводитися з технікою, яку вони представляють

Україні поставлять важке озброєння / Фото: Колаж: Сьогодні

Іспанія готова зробити якісний стрибок у військовій підтримці України проти російського вторгнення та поставить важке озброєння. Про це пише видання El Pais, посилаючись на джерела.

Якщо досі вона доставляла боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння (гранатомети С-90 або кулемети), то тепер готує постачання важкого озброєння, зенітно-ракетних комплексів та бойових танків "Леопард", а також необхідне навчання українських військових, щоб вони могли взяти на себе керування ними.

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У квітні Іспанія відправила Україні військову допомогу – 200 тонн боєприпасів, військові матеріали, вантажівки та броньовані машини. Це було вперше вдвічі більше, ніж Іспанія відправляла військову допомогу і вантажів будь-якій іншій країні.

Постачання озброєння Україні

Німеччина поставить Україні сучасні системи ППО IRIS-T. За допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від атак російської авіації". Також Німеччина надасть Україні радар стеження, здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Крім того, військову допомогу Україні надають 15 країн світу, включаючи США. Вашингтон провів переговори з Києвом про небезпеку ескалації, до якої можуть призвести удари по території глибоко всередині РФ. Хоча США не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї, Штати прагнуть досягти загального розуміння небезпеки ескалації.

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Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що 20 країн вирішили надіслати Києву додаткову військову допомогу.

США передадуть Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. Вони увійдуть до нового пакета допомоги у розмірі 40 млрд доларів, нещодавно схваленого Сенатом. Черговий пакет оборонної підтримки України міститиме озброєння та техніку на загальну суму близько 100 мільйонів доларів.