Ще одна країна надасть Україні зброю: подробиці

Нідерланди готові надати Україні оборонну зброю

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Нідерланди готові надати Україні військову допомогу на фоні загрози вторгнення Росії. Про це пише видання RTL Nieuws .

Наразі Міноборони країни проводить інвентаризацію того, що можна поставити в Україну.

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Зазначається, що Нідерланди можуть надіслати радари, високоточну зброю, протитанкову зброю або зброю для протиповітряної оборони.

Водночас в опозиційній партії праці (PvdA) виступили за допомогу Україні у боротьбі проти кібератак.

Однак у парламенті заперечують можливе відправлення нідерландських військовослужбовців до України.

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"Жодних військ, тільки оборонна зброя! І, дійсно, більше, ніж просто шоломи, як це зробили німці", – написав на своїй сторінці у Twitter депутат від правлячої партії Рубен Брекельманс.

In #Nieuwsuur sprak ik samen met @KatiPiri over de militaire steun die Nederland moet geven aan #Oekraïne .



Geen manschappen, wel defensieve wapens! (en echt meer dan alleen helmen zoals de Duitsers) https://t.co/FH08bpbFy6 - Ruben Brekelmans (@rubenbrekelmans) January 31, 2022

Хто допомагає Україні озброєнням