Ще одна країна вирішила відгородитися від Путіна парканом

Російський диктатор може напасти на будь-яку державу

Фінляндія побудує міцний паркан на кордоні з путінською Росією/Фото: Contributor/Getty Images, колаж: "Сьогодні"

Через напружену ситуацію з Росією парламент Фінляндії вирішив побудувати на кордоні з цією країною міцніший паркан. Війна в Україні сприяла гостроті питання.

Про це повідомляє The Guardian.

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Деталі

Парламентарі внесли поправки до закону про прикордонну службу, додавши туди норму про будівництво міцнішого паркану на 1300-кілометровому східному кордоні з Росією. Старша радниця міністерства внутрішніх справ Енн Іханус зазначила, що метою закону є підвищення оперативної спроможності прикордонної служби реагувати на гібридні загрози.

"Війна в Україні сприяла гостроті питання", — сказала Іханус.

На сьогодні кордони Фінляндії захищені в основному легкими дерев'яними парканами, призначеними для того, щоб не дати худобі ходити через них.

"Те, що ми зараз прагнемо побудувати, — це міцна огорожа зі справжнім бар'єрним ефектом. Ймовірно, паркан не охоплюватиме весь східний кордон, а буде націлений на місця, які вважаються найважливішими", — сказала директор юридичного відділу прикордонної служби Фінляндії Санна Пало.

Не лише Фінляндія

Польща закінчила будівництво 5-метрового паркану на кордоні з Білоруссю після майже пів року робіт – 25 січня розпочалося зведення бар'єра на кордоні.

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"Робота над ним (парканом – ред.) добігає кінця. 5 місяців інтенсивних робіт, шеф-нагляд та пусконалагодження проводилися інспекторами будівництва – офіцерами та співробітниками Прикордонної служби. 186,25 км, 49 тис. тонн сталі. Це буде безпечніше", – повідомила Польська прикордонна служба у Twitter.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що РФ відводить військову техніку від кордону з Фінляндією. Також ми писали, що Фінляндія та Швеція зробили черговий крок для вступу до НАТО.