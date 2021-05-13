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Ескалація наростає. ХАМАС пригрозив Ізраїлю новими ракетними ударами (відео)

13 травня, 14:20

Денис Беспалов Денис Беспалов

Лідер бойовиків Абу Убайда обіцяє бомбити Єрусалим, Тель-Авів та інші ізраїльські міста

Один з лідерів бойового крила ХАМАС Абу Убайда в телезверненні анонсував нові бомбардування ізраїльських міст, включно зі столицею країни Єрусалимом.

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Про це Убайда заявив в телезверненні.

"Рішення про бомбардування Тель-Авіва, Єрусалима, Дімони, Ашкелона, Асада, Беер-Шеви і до і після для нас легше, ніж питна вода", – заявив він.

Звернення лідера ХАМАС

За його словами, незважаючи на різницю у військових можливостях, ХАМАС завдав наймасованіших за всю історію ракетних ударів по Ізраїлю.

Тим часом влада Палестини заявила, що з початку загострення, 10 травня, в секторі Газа від ударів Ізраїлю загинули 83 людини, 487 – отримали поранення.

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Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю готує наземну операцію в секторі Газа. До кордонів сектору вже перекинуті кілька бригад: десантники, піхота і бронетанкові підрозділи.

За словами ізраїльських військових, удари по Газі наносяться максимально точно, місцеве населення отримує завчасні попередження про точки, куди буде завдано удару. У ЦАХАЛ вважають, що багато цивільних об'єктів в Газі ХАМАС використовує у військових цілях.

Більш докладно про ситуацію читайте в матеріалі Ізраїль і Палестина виявилися на межі війни: всі подробиці.

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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