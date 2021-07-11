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"Якщо була мрія – час її виконати": компанія Бренсона запустила розіграш безкоштовного польоту в космос

11 липня 2021 22:11

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Приймати заявки закінчать 1 вересня, а переможця оголосять приблизно 29 вересня

Після того, як британський бізнесмен Річард Бренсон здійснив свій перший політ у космос, космічна компанія Virgin Galactic запустила розіграш безкоштовного польоту на двох і екскурсію по космопорту від Бренсона.

Про це йдеться на порталі Omaze.

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Брати участь можуть всі охочі. Незважаючи на те, що участь безплатна, за бажання можна внести пожертву. Гроші хочуть передати організації Space for Humanity як благодійну допомогу. Приймати заявки закінчать 1 вересня, а переможця оголосять приблизно 29 вересня.

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Як розповів бізнесмен Річард Бренсон, який здійснив свій перший політ у космос і став першим мільярдером на орбіті Землі, він особисто проведе для переможця екскурсію по космопорту "Америка".

"Ви отримаєте шанс виграти не одне, а два місця на одному з перших комерційних космічних польотів Virgin Galactic. А ще – з моїм капелюхом Віллі Вонки – тур з гідом по космопорту "Америка", який проведе ваш покірний слуга, і я обіцяю багато шоколаду", – заявив мільярдер.

Нагадаємо, що Джефф Безос оголосив про свої плани підкорити космос раніше за Бренсона, проте потрапить туди пізніше. Уже відомі четверо із шести членів екіпажу його корабля New Shepard.

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