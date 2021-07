"Якщо була мрія – час її виконати": компанія Бренсона запустила розіграш безкоштовного польоту в космос

Після того, як британський бізнесмен Річард Бренсон здійснив свій перший політ у космос, космічна компанія Virgin Galactic запустила розіграш безкоштовного польоту на двох і екскурсію по космопорту від Бренсона.

Про це йдеться на порталі Omaze.

Congratulations to @richardbranson and @virgingalactic for dreaming so big! Now its your turn



You could make history and win two seats on one of the FIRST Virgin Galactic commercial spaceflights!



ENTER NOW: https://t.co/WmZo2aixYb #VirginGalactic #RichardBranson #Omaze pic.twitter.com/9qLGKctmnw