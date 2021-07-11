"Якщо була мрія – час її виконати": компанія Бренсона запустила розіграш безкоштовного польоту в космос

Після того, як британський бізнесмен Річард Бренсон здійснив свій перший політ у космос, космічна компанія Virgin Galactic запустила розіграш безкоштовного польоту на двох і екскурсію по космопорту від Бренсона.
Про це йдеться на порталі Omaze.
Congratulations to @richardbranson and @virgingalactic for dreaming so big! Now its your turn- Omaze (@omaze) July 11, 2021
You could make history and win two seats on one of the FIRST Virgin Galactic commercial spaceflights!
ENTER NOW: https://t.co/WmZo2aixYb #VirginGalactic #RichardBranson #Omaze pic.twitter.com/9qLGKctmnw
Брати участь можуть всі охочі. Незважаючи на те, що участь безплатна, за бажання можна внести пожертву. Гроші хочуть передати організації Space for Humanity як благодійну допомогу. Приймати заявки закінчать 1 вересня, а переможця оголосять приблизно 29 вересня.
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Як розповів бізнесмен Річард Бренсон, який здійснив свій перший політ у космос і став першим мільярдером на орбіті Землі, він особисто проведе для переможця екскурсію по космопорту "Америка".
"Ви отримаєте шанс виграти не одне, а два місця на одному з перших комерційних космічних польотів Virgin Galactic. А ще – з моїм капелюхом Віллі Вонки – тур з гідом по космопорту "Америка", який проведе ваш покірний слуга, і я обіцяю багато шоколаду", – заявив мільярдер.
Нагадаємо, що Джефф Безос оголосив про свої плани підкорити космос раніше за Бренсона, проте потрапить туди пізніше. Уже відомі четверо із шести членів екіпажу його корабля New Shepard.