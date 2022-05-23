Якщо РФ нападе: США готові дати зброю Молдові

Якщо країні буде потрібна зброя, то вона її отримає

Член Палати представників США Грегорі Мікс заявив, що Молодова отримає зброю від США, якщо це буде потрібно/Фото: колаж: "Сьогодні"

США готові надати зброю Молдові, якщо надійде такий запит. Це допоможе країні, якщо на неї вирішить напасти російський президент Володимир Путін.

Про це заявив голова комітету у закордонних справах Палати представників США Грегорі Мікс на пресконференції в Кишиневі.

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"Моя позиція полягає в тому, що нам потрібно поговорити з молдавським урядом. Я не хочу виходити за рамки того, що вимагає від нас керівництво Молдови", — сказав Мікс.

Він зазначив, що "діалог йде" і рішення будуть прийматися "колективно" між союзниками, причому Молдова є одним з кращих союзників США.

"Одна з причин успіху України і успіху регіону в тому, що ми будемо працювати разом. Ми зосередимо наші зусилля на тому, щоб змусити всіх наших союзників працювати разом в один голос і в одному напрямку, щоб Путін не продовжив свої вторгнення в інші країни", — зазначив голова комітету.

Жданов розкрив план Росії щодо захоплення Молдови

У Молдові російські окупанти вже побудували систему блокпостів. Водночас війська Росії чекають на підкріплення з боку моря. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Без цього (підкріплення – ред.) все, що вони можуть – тільки розгойдувати ситуацію в самій Молдові, – або терористичними актами, або демонстраційними діями", – зазначив він.

За словами експерта, в найширшому місці територія Придністров'я становить 34 км. ЗСУ за дальністю стрілянини можуть покривати всю територію Придністров'я:

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"Тому без підкріплення ворог не зможе пробитися або завдати нам військової шкоди. З політичного погляду я б на місці російського Генштабу захоплював Молдову".

Жданов переконаний, що якщо підкріпленню вдається прорватися в цей регіон, то політичне захоплення Молдови, її примус до капітуляції та договір із Росією – логічний сценарій. Тоді Росія може вимагати право сервітуту.

"Є таке в міжнародному праві визначення: коли країна перебуває в анклаві, суміжні держави повинні надати коридор для зв'язку з цією країною. Це схоже на ситуацію в Азербайджані або з територією Карабаху, з Вірменією. У них двосторонні коридори. Найімовірніше, саме такий варіант РФ планує провернути в Україні", – розповів експерт.

Також Жданов підкреслив, що поки ЗСУ утримують контроль над островом Зміїний, Росії це не вдасться.

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