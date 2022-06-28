Є небезпека нападу РФ на інші країни Європи – міністр оборони Британії

Уоллес вважає, що війна може вийти за межі України

Глава міноборони Британії прогнозує напад росіян на країни Європи. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес вважає "дуже реальною" небезпеку розширення війни за межі України. За його словами, є небезпека, що президент РФ Володимир Путін нападе на інші країни Європи.

Про це Уоллес заявив під час виступу на конференції Королівського інституту сухопутних військ у Лондоні. "Сьогодні".

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Британський міністр вважає, що Росія – "найбільш пряма та небезпечна загроза для Європи".

"Зараз Росія є найпрямішою та найактуальнішою загрозою для Європи, наших союзників і наших берегів (Великобританії, – ред.). Я серйозно кажу, що існує реальна небезпека нападу Росії на інші території Європи. У наші дні ракет дальнього радіусу відстань не є захистом", – зазначив голова Міноборони Британії.

Він також наголосив, що Європа розслабилася після розпаду СРСР. Уоллес піддав різкій критиці багаторічне ослаблення британської армії консервативними і лейбористськими урядами, що змінюють один одного.

Уоллес зазначив, що Великобританія має продовжувати збільшувати інвестиції в оборону, щоб протистояти загрозам не лише з боку Росії, а й Китаю та інших країн. Міністр наголосив, що в міру того, як змінюється загроза, має змінюватись і фінансування.

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Патрік Сандерс вважає, що Великобританія та її союзники після вторгнення Росії до України зіткнулися з "моментом 1937 року". Тому повинні зробити все можливе, щоб запобігти черговій світовій війні.

За даними ЗМІ, генерал має намір сказати, що президент Росії Володимир Путін і його "експансіоністські амбіції" становлять найбільшу загрозу суверенітету, демократії та свободі жити без насильства, яке він будь-коли знав.

"Генерал Сандерс заявить, що його єдиною метою є "мобілізація армії, яка може запобігти поширенню війни в Європі, готова воювати і перемагати разом з британськими союзниками і партнерами по НАТО", – пише Sky New.

Його попередження підтримає міністр оборони Бен Воллес, який також, як очікується, виступить на армійській конференції перед поїздкою на саміт НАТО.

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Очікується, що генерал Сандерс запропонує свій погляд на загрозу, яку представляє Росія, і те, як його армія адаптується, з більшою зосередженістю на боротьбі в містах та відновлення дорогих запасів зброї.

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