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Є небезпека нападу РФ на інші країни Європи – міністр оборони Британії

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28 червня, 20:36
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Уоллес вважає, що війна може вийти за межі України
Глава міноборони Британії прогнозує напад росіян на країни Європи.
Глава міноборони Британії прогнозує напад росіян на країни Європи. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес вважає "дуже реальною" небезпеку розширення війни за межі України. За його словами, є небезпека, що президент РФ Володимир Путін нападе на інші країни Європи.

Про це Уоллес заявив під час виступу на конференції Королівського інституту сухопутних військ у Лондоні. "Сьогодні".

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Британський міністр вважає, що Росія – "найбільш пряма та небезпечна загроза для Європи".

"Зараз Росія є найпрямішою та найактуальнішою загрозою для Європи, наших союзників і наших берегів (Великобританії, – ред.). Я серйозно кажу, що існує реальна небезпека нападу Росії на інші території Європи. У наші дні ракет дальнього радіусу відстань не є захистом", – зазначив голова Міноборони Британії.

Він також наголосив, що Європа розслабилася після розпаду СРСР. Уоллес піддав різкій критиці багаторічне ослаблення британської армії консервативними і лейбористськими урядами, що змінюють один одного.

Уоллес зазначив, що Великобританія має продовжувати збільшувати інвестиції в оборону, щоб протистояти загрозам не лише з боку Росії, а й Китаю та інших країн. Міністр наголосив, що в міру того, як змінюється загроза, має змінюватись і фінансування.

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Глава Генштабу Британії оцінив ситуацію в Європі

Патрік Сандерс вважає, що Великобританія та її союзники після вторгнення Росії до України зіткнулися з "моментом 1937 року". Тому повинні зробити все можливе, щоб запобігти черговій світовій війні.

За даними ЗМІ, генерал має намір сказати, що президент Росії Володимир Путін і його "експансіоністські амбіції" становлять найбільшу загрозу суверенітету, демократії та свободі жити без насильства, яке він будь-коли знав.

"Генерал Сандерс заявить, що його єдиною метою є "мобілізація армії, яка може запобігти поширенню війни в Європі, готова воювати і перемагати разом з британськими союзниками і партнерами по НАТО", – пише Sky New.

Його попередження підтримає міністр оборони Бен Воллес, який також, як очікується, виступить на армійській конференції перед поїздкою на саміт НАТО.

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Очікується, що генерал Сандерс запропонує свій погляд на загрозу, яку представляє Росія, і те, як його армія адаптується, з більшою зосередженістю на боротьбі в містах та відновлення дорогих запасів зброї.

Раніше ми повідомляли, що британська розвідка повідомила про провал спроби РФ оточити ЗСУ на Донбасі.

Також нагадаємо, Джонсон нагадав світові Who is Путін і виніс вирок політиці поступок.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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