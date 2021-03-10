"Це атомна бомба": вчені попередили про катастрофу через "бразильський" штам COVID-19

Новий варіант COVID-19 ставить під загрозу боротьбу з пандемією, вважають фахівці

Неконтрольований спалах "бразильського" штаму коронавірусу може поставити під загрозу боротьбу з пандемією в усьому світі.

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Експерти порівнюють неконтрольовану ситуацію в Бразилії з "атомною бомбою", передає Daily Mail.

У США зростання показників вакцинації і зниження кількості щоденних інфекцій допомагають зупинити спалах коронавірусу, однак, в Бразилії, де вперше був виявлений варіант P1, ситуація залишається критичною.

Лікарі вважають, що жодна країна не буде повністю в безпеці до тих пір, поки всі країни не проконтролюють ситуацію з пандемією.

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Водночас фахівці запевняють – існуючі вакцини від COVID-19 дійсно працюють проти "бразильського" варіанту.

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До речі, вакцини від COVID-19, розроблені китайської Sinovac Biotech Ltd і британсько-швейцарської AstraZeneca, ефективні проти варіанту коронавірусу P1, вперше виявленого в Бразилії.

Ми також повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я Італії, яке раніше сумнівалися в достатній ефективності вакцини AstraZeneca, рекомендувало її, в тому числі для людей у віці старше 65 років.

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