"Це атомна бомба": вчені попередили про катастрофу через "бразильський" штам COVID-19

Неконтрольований спалах "бразильського" штаму коронавірусу може поставити під загрозу боротьбу з пандемією в усьому світі.
Експерти порівнюють неконтрольовану ситуацію в Бразилії з "атомною бомбою", передає Daily Mail.
У США зростання показників вакцинації і зниження кількості щоденних інфекцій допомагають зупинити спалах коронавірусу, однак, в Бразилії, де вперше був виявлений варіант P1, ситуація залишається критичною.
Лікарі вважають, що жодна країна не буде повністю в безпеці до тих пір, поки всі країни не проконтролюють ситуацію з пандемією.
Водночас фахівці запевняють – існуючі вакцини від COVID-19 дійсно працюють проти "бразильського" варіанту.
До речі, вакцини від COVID-19, розроблені китайської Sinovac Biotech Ltd і британсько-швейцарської AstraZeneca, ефективні проти варіанту коронавірусу P1, вперше виявленого в Бразилії.
Ми також повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я Італії, яке раніше сумнівалися в достатній ефективності вакцини AstraZeneca, рекомендувало її, в тому числі для людей у віці старше 65 років.
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