Це знущання з ЗСУ! Військовий аналітик розповів, що не так із обіцянкою Шольца поставити IRIS-T

IRIS-T широко сприймається як один з найпередовіших видів зброї у своєму роді

Том Купер розкритикував Олафа Шольца за постачання Україні ППО. Фото: колаж "Сьогодні"

Німеччина обіцяє поставити Україні сучасні системи ППО IRIS-T. Втім, аналітик сучасної війни Том Купер в це не вірить. IRIS-T широко сприймається як один з найпередовіших видів зброї у своєму роді. Проте реальність — це щось інше.

Про це написав австрійський аналітик сучасної війни Том Купер у своєму блозі на Medium.

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За його словами, IRIS-T є побічним продуктом проекту під назвою "Удосконалена ракета класу „повітря-повітря" малої дальності" (ASRAAM), у якому брали участь близько половини НАТО ще у 1980-х роках. Зрештою, в основному, як це часто буває, американці, британці, німці та інші майже не могли домовитися, і тому кожен пішов своїм шляхом: американці вибрали свій AIM-9X Sidewinder; британці — AIM-132 ASRAAM (найближчої до початкової ідеї), а німці привели в проект IRIS-T італійців, шведів, греків, канадійців і норвежців.

Оскільки IRIS зарекомендувала себе як справжня ракета з "високими характеристиками", незабаром народилася ідея розробити варіант наземного базування для протиповітряної оборони. Так з’явився на світ IRIS-T SL з радіолокаційним наведенням: у поєднанні принаймні з двома типами радарів з АФАР це ядро ​​системи ППО MEADS, здатне вражати цілі на відстані до 37 км.

Тепер, коли ракети IRIS-T у серійному виробництві вже багато років, і тисячі їх надійшли на озброєння приблизно дюжини військово-повітряних сил по всьому світу, надходження на озброєння варіанта "земля-повітря" просувалося дуже повільно. Головний німецький виробник, Diehl, останнім часом збирав рівно дві системи на рік.

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"Дійсно, компанія була "зайнята" виробництвом семи таких систем на замовлення Єгипту і, як тільки було оголошено про постачання IRIS-T SL в Україну, начебто пояснила, що за ідеальних обставин — тобто за умови, що вона зможе отримати всі необхідні частини разом, могла б зібрати чотири системи на рік", – пише Купер.

Отже, у кращому разі Україна може отримати 2,5−3 IRIS-T SL до кінця цього року. Звичайно, кожен із них здатний захистити щось на зразок міста розміром із Запоріжжя.

"Але навіть це стало можливим лише тому, що Вашингтон не лише переконав єгиптян дочекатися замовленого (і заплатив близько 50% вперед), але, здається, і вся угода стала можливою лише тому, що США сплатили за повторне постачання двох систем, які мають бути виготовлені цього року, — в Україну… А коли надійдуть MARS-II і сім Panzerhaubitze 2000 (голландці збираються додати інші, щоб вийшла дюжина) — ще досі невідомо", – зазначив аналітик.

Купер вважає, що це, як мінімум, знущання з військовослужбовців Збройних сил України. За його словами, якщо Шольц продовжуватиме в тому ж дусі, то наступного разу ми можемо очікувати, що він оголосить про свій найбільший винахід: гарячу воду.

"Ну гаразд: принаймні — сукупні — результати всіх "напружених зусиль" ЄС/США/НАТО щодо надання допомоги Україні вже є. І тоді до липня чи серпня українська армія матиме один із "найпотужніших артилерійських корпусів у Європі". Принаймні за мірками до 24 лютого 2022 року. До того часу помруть тисячі, ще тисячі стануть каліками на все життя, а десятки українських сіл назавжди будуть розорені", – додав аналітик.

Допомога від Німеччини

За останні два місяці Німеччина звела до мінімуму військову допомогу Україні. Зокрема, за період з 30 березня до 26 травня в Україну надійшло лише дві партії зброї від федерального уряду Німеччини.

У середині травня Німеччина відправила 3000 протитанкових мін та 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.

Інше німецьке постачання прибуло в Україну в середині квітня. Там були лише запчастини для кулеметів, запали, детонуючі шнури, рації, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.

Остання постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня. Воно включало 2000 ракет Panzerfaust 3 та 1500 зенітних ракет "Стріла".

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