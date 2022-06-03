Світ
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли 📆 100 днів війни 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Це знущання з ЗСУ! Військовий аналітик розповів, що не так із обіцянкою Шольца поставити IRIS-T

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 червня, 14:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
IRIS-T широко сприймається як один з найпередовіших видів зброї у своєму роді
Том Купер розкритикував Олафа Шольца за постачання Україні ППО. Фото: колаж "Сьогодні"
Том Купер розкритикував Олафа Шольца за постачання Україні ППО. Фото: колаж "Сьогодні"

Німеччина обіцяє поставити Україні сучасні системи ППО IRIS-T. Втім, аналітик сучасної війни Том Купер в це не вірить. IRIS-T широко сприймається як один з найпередовіших видів зброї у своєму роді. Проте реальність — це щось інше.

Про це написав австрійський аналітик сучасної війни Том Купер у своєму блозі на Medium.

Реклама

За його словами, IRIS-T є побічним продуктом проекту під назвою "Удосконалена ракета класу „повітря-повітря" малої дальності" (ASRAAM), у якому брали участь близько половини НАТО ще у 1980-х роках. Зрештою, в основному, як це часто буває, американці, британці, німці та інші майже не могли домовитися, і тому кожен пішов своїм шляхом: американці вибрали свій AIM-9X Sidewinder; британці — AIM-132 ASRAAM (найближчої до початкової ідеї), а німці привели в проект IRIS-T італійців, шведів, греків, канадійців і норвежців.

Оскільки IRIS зарекомендувала себе як справжня ракета з "високими характеристиками", незабаром народилася ідея розробити варіант наземного базування для протиповітряної оборони. Так з’явився на світ IRIS-T SL з радіолокаційним наведенням: у поєднанні принаймні з двома типами радарів з АФАР це ядро ​​системи ППО MEADS, здатне вражати цілі на відстані до 37 км.

Тепер, коли ракети IRIS-T у серійному виробництві вже багато років, і тисячі їх надійшли на озброєння приблизно дюжини військово-повітряних сил по всьому світу, надходження на озброєння варіанта "земля-повітря" просувалося дуже повільно. Головний німецький виробник, Diehl, останнім часом збирав рівно дві системи на рік.

Реклама

"Дійсно, компанія була "зайнята" виробництвом семи таких систем на замовлення Єгипту і, як тільки було оголошено про постачання IRIS-T SL в Україну, начебто пояснила, що за ідеальних обставин — тобто за умови, що вона зможе отримати всі необхідні частини разом, могла б зібрати чотири системи на рік", – пише Купер.

Отже, у кращому разі Україна може отримати 2,5−3 IRIS-T SL до кінця цього року. Звичайно, кожен із них здатний захистити щось на зразок міста розміром із Запоріжжя.

"Але навіть це стало можливим лише тому, що Вашингтон не лише переконав єгиптян дочекатися замовленого (і заплатив близько 50% вперед), але, здається, і вся угода стала можливою лише тому, що США сплатили за повторне постачання двох систем, які мають бути виготовлені цього року, — в Україну… А коли надійдуть MARS-II і сім Panzerhaubitze 2000 (голландці збираються додати інші, щоб вийшла дюжина) — ще досі невідомо", – зазначив аналітик.

Купер вважає, що це, як мінімум, знущання з військовослужбовців Збройних сил України. За його словами, якщо Шольц продовжуватиме в тому ж дусі, то наступного разу ми можемо очікувати, що він оголосить про свій найбільший винахід: гарячу воду.

"Ну гаразд: принаймні — сукупні — результати всіх "напружених зусиль" ЄС/США/НАТО щодо надання допомоги Україні вже є. І тоді до липня чи серпня українська армія матиме один із "найпотужніших артилерійських корпусів у Європі". Принаймні за мірками до 24 лютого 2022 року. До того часу помруть тисячі, ще тисячі стануть каліками на все життя, а десятки українських сіл назавжди будуть розорені", – додав аналітик.

Допомога від Німеччини

  • За останні два місяці Німеччина звела до мінімуму військову допомогу Україні. Зокрема, за період з 30 березня до 26 травня в Україну надійшло лише дві партії зброї від федерального уряду Німеччини.
  • У середині травня Німеччина відправила 3000 протитанкових мін та 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.
  • Інше німецьке постачання прибуло в Україну в середині квітня. Там були лише запчастини для кулеметів, запали, детонуючі шнури, рації, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.
  • Остання постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня. Воно включало 2000 ракет Panzerfaust 3 та 1500 зенітних ракет "Стріла".

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:30 3 червня
1
Особовий склад 30950
Особовий склад
2
Літаки 210
Літаки
3
Гелікоптери 175
Гелікоптери
4
ББМ 3366
ББМ
5
Танки 1367
Танки
6
Артилерія 675
Артилерія
7
Засоби ППО 95
Засоби ППО
8
РСЗВ 207
РСЗВ
9
БПЛА 535
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2329
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Віртуозний бомбардувальник… Капітан Сергій Пархоменко - військовий льотчик. На його рахунку - 38 бойових вильотів під вогнем ППО та винищувачів РФ. Віртуозно знищив понад 20 ворожих танків, більше сотні одиниць транспорту, 20 цистерн із пальним… Загинув, виконуючи бойове завдання у районі Гуляйполя (Запоріжчина). Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Лейтенант Любов Плаксюк – екс-викладачка історії, а з 2016-го – боєць ЗСУ, перша в Україні жінка-командир артилерійського підрозділу. Воює у складі бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Рішуча, безстрашна і напрочуд холоднокровна - ідеальний артилерист!
Історія унікальної артилеристки
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29855.87

Bitcoin Cash (BCH)

183.44

Binance Coin (BNB)

299.58

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

21.51

Litecoin (LTC)

62.64

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.28

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти