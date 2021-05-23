Це міжнародний скандал: Протасевич ще в Афінах помітив, що за ним слідкують

Він встиг повідомити про це своїм колегам – якісь люди намагалися фотографувати його паспорт і поводились на борту підозріло

У Греції, ще перед польотом літаком компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс, екс-головний редактор NEXTA Роман Протасевич помітив за собою стеження.

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Про це заявив член Координаційної ради Валерій Мацкевич в ефірі "Україна 24".

"Роман бачив, що за ним велося стеження, ще в Афінах. Деякі люди намагалися фотографувати його паспорт і поводились на борту підозріло. Спочатку пілоти, як ми зараз знаємо, не планували садити літак в Мінську", – сказав він.

Виявилося, що коли був запит на посадку, пілоти відмовилися повертати літак до Мінська. Тоді вже, по бойовій тривозі підняли МіГ-29.

"Очевидно, що диктатор Лукашенко спеціально спровокував цю ситуацію, щоб отримати Романа Протасевича і тим самим наражаючи на небезпеку життя всіх іноземних громадян, які були на борту. Ми розуміємо, що це міжнародний скандал", – заявив Мацкевич.

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За словами Мацкевича, досі не було такого, щоб заради затримання однієї людини садили літак.

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"Сьогодні каталізатором нових протестів може стати будь-який кричущий випадок. Ми спостерігаємо, що це зможе стати каталізатором нових протестів", – сказав він.

Зараз Координаційна рада з'ясовує, де знаходиться Роман Протасевич, сказав Мацкевич.

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Крім того, оприлюднили останнє листування Протасевича перед польотом. Він повідомив своїм колегам про стеження і навіть описав потенційного провокатора.

Відзначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Протасевичу може загрожувати страта в Білорусі. Але, як повідомляє tut.by, йому не загрожує страта. Протасевич проходить обвинуваченим за такими статтями:

ч.3 ст.130 (вчинення умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності);

ст. 293 (організація масових заворушень);

ст.342 (організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок).

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Ні по одній з цих статей не передбачена виняткова міра покарання.

Раніше ми повідомляли, що після гучного затримання в Мінську екс-головного редактора NEXTA Романа Протасевича соцмережі закликають до бойкоту компанії Ryanair. Для того щоб його затримати спеціально посадили літак, який летів з Афін до Вільнюса.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську