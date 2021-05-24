Не наші методи: ХАМАС спростував заяву Білорусі про "мінування" лайнера

У ХАМАС заявили, що підозрілі сторони намагаються демонізувати рух і завадити світу спывчувати палестинському народу

Палестинське угруповання ХАМАС заперечує свою причетність до погрози мінування літака Ryanair, на яку сьогодні послалася білоруська влада, намагаючись виправдати примусову посадку 23 травня літака, що летів за маршрутом Афіни – Вільнюс над територією Білорусі.

Реклама

Про це заявив спікер ХАМАС Фавзі Бархум, передає Reuters.

За словами Бархума, ХАМАС "абсолютно не має до цього ніякого відношення".

"Ми не вдаємося до таких методів, якими деякі підозрілі сторони намагаються демонізувати ХАМАС і перешкодити світовому співчуттю до нашого палестинському народу і його законного опору", – заявив він.

Читайте також: Синці під очима, стиснуті пальці: з'явилося лячне відео з Протасевичем

Реклама

Білоруська влада 24 травня заявила, що загрози про теракт на борту літака Ryanair з опозиційним активістом Романом Протасевичем нібито були пов'язані з палестино-ізраїльським конфліктом. Глава департаменту Міністерства транспорту Білорусі з авіації Артем Сікорський зачитав "лист", в якому палестинська ісламістське угруповання ХАМАС нібито заявило про мінування рейсу Ryanair Афіни – Вільнюс напередодні.

Зазначимо, у ЗМІ відразу звернули увагу на ряд нестиковок у поданій білоруською владою версії. По-перше, свої вимоги угруповання висунуло через два дні після укладення перемир'я з Ізраїлем, а по-друге, ХАМАС відправив лист в аеропорт Мінська, а не Афін або Вільнюса, або в авіакомпанію Rуanair.

Нагадаємо, для примусової посадки літака компанії Ryanair в Мінську 23 травня білоруські ВПС навіть задіяли винищувач.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську