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"Це не останній вірус": ізраїльський лікар передрік нову пандемію

12 квітня, 17:02

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Навіть після коронавірусу людство навряд чи повернеться до звичного життя

Через зміни клімату і перенаселення планети медичний директор Першого медцентру Тель-Авіва Юрій Раньков закликає світ готуватися до нової пандемії.

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Про це повідомляє Гордон.

"Це не останній вірус, який кинув нам виклик. Це не остання пандемія. І наступна може виявитися на порядок важчою", – каже Раньков.

Він допускає, що майбутній вірус може виявитися набагато небезпечнішим.

"Епідеміологи прогнозують нам такий сценарій за рахунок зміни клімату і збільшення популяції людей" , – додав ізраїльський експерт.

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Юрій Раньков вважає, що навіть після закінчення пандемії COVID-19 людство не зможе повернутися до колишнього життя, тому ситуація з носінням масок, соціальною дистанцією, особистою гігієною і необхідністю стежити за рівнем антитіл залишиться з людьми надовго.

Нагадаємо, раніше засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс теж спрогнозував нову пандемію. Але він допускає, що це відбудеться не дуже скоро.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я вже з листопада минулого року закликає світ вже зараз готуватися до нової пандемії.

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коронавірус пандемія COVID-19
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