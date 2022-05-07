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"Це ляпас". Посол розніс владу Берліна за заборону української символіки на 8-9 травня

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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7 травня, 10:35
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Це є катастрофічним політичним рішенням
Андрій Мельник прокоментував заборону на українську символіку у Німеччині. Фото: колаж "Сьогодні"
Андрій Мельник прокоментував заборону на українську символіку у Німеччині. Фото: колаж "Сьогодні"

Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився рішенням влади Берліна заборонити українську символіку на акціях 8-9 травня. За його словами, це є катастрофічним політичним рішенням. Мельник закликав місцеву владу скасувати відповідне рішення.

Про це йдеться в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland.

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Деталі

Раніше повідомлялося, що у Берліні ухвалили заборону публічної демонстрації української символіки на пам'ятних заходах 8-9 травня. Ця ж заборона діє і щодо російської символіки.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник назвав таке рішення "величезним скандалом" та "ляпасом для всіх українців". За його словами, це свідчить не лише про відсутність такту, а й є катастрофічним політичним рішенням.

"На такому тлі усі запевнення у солідарності з Україною – порожній звук. Можна зрозуміти зусилля поліції щодо забезпечення безпеки. Але той факт, що нація-жертва і злочинці прирівнюються один до одного, є просто обурливим", – цитують слова дипломата.

У підсумку Мельник закликав місцеву владу негайно скасувати "це сумнівне рішення".

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Мельник змусив вибачатися президента ФРН

Посол України у Німеччині Андрій Мельник не раз різко відгукувався про президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра. Вкотре після порції критики з вуст українського посла главі німецької держави довелося дати публічне пояснення та визнати політичні помилки.

"Ми трималися за мости, в які Росія не вірила і щодо яких нас застерігали наші партнери", – сказав Штайнмаєр 4 квітня.

Штайнмайєр, як і німецька політика загалом, часто виступав за Росію. Саме тому його критикує Андрій Мельник.

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"Такт – це незнайоме Штайнмайєру слово, принаймні тоді, коли йдеться про Україну, – заявив представник Києва в інтерв'ю газеті Tagesspiegel am Sonntag. – Відносини з Росією для нього – щось фундаментальне, святе, незалежно від того, що відбувається навколо. Навіть військове вторгнення не грає своєї ролі" .

Практично всі німецькі ЗМІ поширили висловлювання українського дипломата, який вільно розмовляє німецькою мовою і добре розуміється на німецькій політиці.

Берлінська заборона

У Берліні заборонили використовувати російську та українську символіку на День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це пише "Європейська правда".

У коментарі "ЄвроПравді" Ганна Прайне-Косач, віцепрезидент українсько-німецької асоціації "Ukraine Future", розповіла, що два тижні тому українська громада у Берліні домовилася з місцевою владою про проведення акції та отримала дозвіл.

Планувалося, що вшанувати пам'ять загиблих у Берліні зберуться близько 20 тисяч українців, проведення демонстрації не планувалося.

Але ввечері 6 травня поліція Берліна направила організаторам документ, у якому зазначено про заборону використання будь-якої символіки України під час відвідування пам'ятників Другої світової війни.

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