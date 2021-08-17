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Евакуація з Афганістану. Другий літак з українцями заблокували в аеропорту Кабула

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
17 серпня, 10:48
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Ситуація в Афганістані загострилася після виведення американських військ. Всього за декілька місяців "Талібан" взяв під контроль всю країну
На злітному полі аеропорту Кабула залишаються тисячі афганців. Фото: avianews.com
На злітному полі аеропорту Кабула залишаються тисячі афганців. Фото: avianews.com

Другий літак з українцями заблокований в аеропорту Афганістану через заворушення на аеродромі Кабула. Принаймні 90 наших громадян і членів їх сімей не можуть покинути країну. Тисячі людей днюють і ночують на злітно-посадковій смузі з надією врятуватися з країни, яку захопили ісламісти.

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У сюжеті "Сьогодні" кадри, які шокували світ.



На злітному полі аеропорту Кабула тисячі афганців. Вони з надією дивляться на кожен літак, який відправляється в небо. Сподіваються, що їм все ж таки вдасться покинути Афганістан, який захопили бойовики руху "Талібан".

Один американський вантажний лайнер за раз вивіз рекордні 640 осіб. Тим, кому не вдалося потрапити на рятівний рейс, відчайдушно чекають евакуації. Ті, хто вже в безпеці – розповідають про пережиті жахи і не вірять, що коли-небудь зможуть повернутися додому.

"У нас немає надії. Ми втратили все. Ситуація щодня погіршується. "Талібан" не хоче, щоб жінки навіть просто виходили на вулицю, вчилися, мали хоч якусь своє життя", – сказала біженка з Афганістану Каміль Аламгір.

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У небезпеці в Афганістані всі, говорить депутат Фарзана Коча. Вона залишилася в Кабулі, спробує захищати права жінок.

"Таліби можуть дозволити ходити жінкам в школу, працювати, втім з якимись обмеженнями. І це було б непогано. А можуть просто заборонити нам з'являтися на публіці. І це жахливо" , – додала депутат афганського парламенту Фарзана Коча.

Тим часом прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон скликає лідерів Великої сімки на
телеконференцію, щоб обговорити, як діяти далі. Лондон і Вашингтон відправили додаткові сили в Кабул для евакуації своїх громадян. А ось канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала, що Захід помилився в своїх діях щодо Афганістану.

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Раніше ми повідомляли, що "Талібан" оголосив "амністію" чиновникам уряду Афганістану.

Також нагадаємо, американський вантажний літак вивіз понад 600 біженців з Кабула.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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