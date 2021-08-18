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Евакуація українців з Афганістану затримується: що розповіли родичі та дипломати

Олександр Махов Олександр Махов кореспондент Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
18 серпня, 02:01
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У Кабулі заборонено рейси цивільних літаків і українці разом з афганцями та громадянами інших держав не можуть вилетіти з країни
В Афганістані чекають на евакуацію понад сто українців / колаж "Сьогодні"
В Афганістані чекають на евакуацію понад сто українців / колаж "Сьогодні"

Із захопленого талібами Афганістану хочуть виїхати щонайменше 153 українці – це бізнесмени, інженери, пілоти та члени їхніх сімей. Єдина можливість залишити країну для них – через аеропорт Кабула, де панує хаос. Літак є, але вилетіти він зможе, лише коли ситуація стабілізується.

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Кореспонденти "Сьогодні" поговорили з українцями в Афганістані, їхніми родичами та дипломатами.

Що зараз відбувається у аеропорту Кабула

У аеропорту столиці Афганістану – третій день хаосу. Тут заборонено рейси цивільних літаків, а здійматися в небо дозволено лише військовим. Тому люди намагаються потрапити на будь-який борт, який вилітає з країни. Намагаються вибратися з Афганістану і українці.

У країні зараз перебої зі зв'язком та інтернетом, тож зв'язатися з нашими співгромадянами важко, більшість при спробі поговорити з ними по телефону відповідають коротко.

"Зараз, на жаль, у мене розряджається телефон. Може, пізніше, якщо я знайду зарядку, я зателефоную", – поширена відповідь.

Хто хоче виїхати

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Міністерство закордонних справ каже про 153 громадян України, які хочуть виїхати з Афганістану.

"Це громадяни України та члени їхніх сімей, ми на контакті, їм надані безпекові рекомендації, ми опрацьовуємо кілька опцій, якими маршрутами евакуювати громадян. Усі попереджені та перебувають на зв’язку з нами", – розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Олег Чуйко воював у Афганістані за вісімдесятих років у складі радянських військ і кілька разів приземлявся в аеропорту Кабула. Каже – це одне з найскладніших для пілотів летовище.

"Дуже високі гори з усіх боків. Гори до 4-4,5 тисяч метрів. Сам Кабул знаходиться 2000 метрів на рівнем моря. Розрідженість повітря дається взнаки. Під час спеки двигуни авіаційної техніки працюють надривно", – каже ветеран Афганської війни.

Серед українців в Афганістані – бізнесмени, інженери, пілоти та члени їхніх сімей. А на одній з іноземних військових баз перебуває 12 українців, які працювали там за контрактом.

"Вони охороняли об'єкти, брали участь у складі патруля разом із жителями Афганістану. Воєнізований підрозділ. У них є зброя, вони проходили спецпідготовку. Вони не можуть вибратися з бази, не можуть дістатися до аеропорту. Вчора приходили до них таліби, щоб їх роззброїти, і забрали зброю. Слава богу, що вони були мирно налаштовані", – розповіла Наталя Лазарєва, брат якої перебуває у Афганістані.

Що обіцяє влада

Українська влада заявляє, що намагатимуться забрати всіх українців, які захочуть залишити Афганістан.

"Ми будемо забирати всіх своїх громадян, скільки не потрібно було б рейсів для того, щоб ми виконали свій обов’язок, який ми маємо виконати. Дуже шкода тих людей", – пообіцяв секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов.

Сьогодні вночі у "Борисполі" очікують на приліт двох літаків з Кабула. Однак вилетять вони звідти, як тільки ситуація стане безпечною.

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Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба розповів, що в аеропорту Кабула зараз перебуває український літак, який повинен евакуювати з країни наших громадян, але поки він не може вилетіти. Також невідомо, коли найближчим часом зможе прибути до Афганістану новий евакуаційний літак за українцями.

Напередодні на українському літаку з Кабула (Афганістан) спеціальним рейсом вилетіли близько 80 осіб, з яких тільки 8 українців, а решта – громадяни інших держав.

Ми також писали, що лідери ісламістського руху "Талібан" дали першу прес-конференцію, на якій запевнили, що не мають наміру нападати на інші країни і збираються ліквідувати виробництво наркотиків та гарантувати права жінок.

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