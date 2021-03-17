Філіппінський штам COVID-19 атакував Британію

У Великій Британії виявили два випадки зараження новим штамом коронавірусу, вперше зафіксованим раніше на Філіппінах.
Про це повідомляє The Guardian.
Служба громадської охорони здоров'я Англії повідомила, що один із випадків пов'язаний з міжнародними поїздками, а інший все ще розслідується, але не уточнила, де саме вони були виявлені.
Там також зазначили, що цей штам містить ряд помітних мутацій, включаючи білок E484K, і є побоювання, що наявні вакцини можуть бути не дуже ефективними проти цього білка.
Нагадаємо, 13 березня влада Філіппін підтвердила виявлення нового варіанту коронавірусу на території країни. У Бразилії також була виявлена мутація, яка може "ускладнити планування нових стратегій боротьби з COVID-19 ".
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