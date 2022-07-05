Фінляндія та Швеція зробили черговий крок для вступу до НАТО

Тепер країни зможуть брати участь у засіданнях Альянсу

Глави МЗС Швеції та Фінляндії підписали протокол про вступ до НАТО. / Фото: Колаж: Сьогодні

Очільники МЗС Фінляндії та Швеції підписали протоколи про вступ до НАТО. Це відбулося у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. У церемонії взяли участь представники всіх 30 держав-членів.

Про це повідомляє Der Spiegel.

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Під час підписання протоколу уряди країн-членів НАТО уповноважують генерального секретаря Єнса Столтенберга офіційно запросити Швецію та Фінляндію приєднатися до Альянсу.

"Це означає, що дві країни можуть брати участь у всіх засіданнях військового союзу, але поки що не можуть голосувати", – пояснює видання.

Уряди 30 країн НАТО ще мають схвалити приєднання. За різними оцінками, може пройти ще від шести до восьми місяців, перш ніж Фінляндія та Швеція зможуть приєднатися до Альянсу.

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Шлях країн НАТО

Без сумніву, Сенат США підтримає заявку Швеції та Фінляндії на вступ до Північноатлантичного альянсу. Однак цей процес гальмувала Туреччина.

Ще 16 травня турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган наполягав, що його країна не може сказати "так" вступу Фінляндії та Швеції в НАТО через курдське питання.

За даними видання The Financial Times з посиланням на обізнане джерело, 18 травня Анкара заблокувала початок розгляду заявок цих країн за прискореною процедурою.

Така позиція Туреччини дуже тішить Росію, президент якої Володимир Путін пригрозив, що плани Фінляндії та Швеції вступити до НАТО, викличуть відовідну реакцію Кремля.

У результаті 28 червня за підсумками переговорів у Мадриді Туреччина дала згоду на розблокування вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

29 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що офіційно запрошує Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що РФ реагуватиме, якщо НАТО розмістить свої сили у Швеції та Фінляндії.