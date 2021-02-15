Фото дня. Космічний зонд ОАЕ передав перші зображення Марса

Космічний зонд "Аль-Амаль" ("Надія") першої місії Об'єднаних Арабських Еміратів на Марс, який менш як тиждень тому успішно досяг Червоної планети, передав на Землю перші зняті ним зображення.

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Про це повідомляється у Twitter місії.

"Передача першого зображення Марса за допомогою зонда "Надія" є визначальним моментом в нашій історії і знаменує приєднання ОАЕ до передових країн, які беруть участь в освоєнні космосу", – йдеться в заяві космічної місії ОАЕ.

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Там також відзначили, що сподіваються, що їхня місія приведе до нових відкриттів про Марс, які принесуть користь людству.

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Нагадаємо, 9 лютого перша місія Об'єднаних Арабських Еміратів на Марс досягла Червоної планети і успішно вийшла на її орбіту після семимісячної подорожі.

Ми також повідомляли, що 10 лютого безпілотний космічний апарат Китаю Tianwen-1 вийшов на орбіту Марса і розпочав коректування траєкторії руху.

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