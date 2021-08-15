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Фото дня. Обійми президента Афганістану з лідером "Талібану"

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
15 серпня, 21:54
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Ашраф Гані покинув свій палац у Кабулі та вилетів у Таджикистан разом із дружиною і радниками, звідти він збирається вилетіти в третю країну
Ашраф Гані обійняв представника "Талібану"
Ашраф Гані обійняв представника "Талібану"

Перед тим як покинути свій палац президент Афганістану Ашраф Гані фактично передав владу руху "Талібан", при цьому обійнявшись з одним з його представників.

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Відповідне фото публікують у соцмережах.

Ашраф Гані обійняв представника "Талібану"
Ашраф Гані обійняв представника "Талібану"

Раніше стало відомо, що президент Афганістану Гані покинув свій палац і вилетів у Таджикистан разом зі своєю дружиною і радниками. Після Таджикистану Гані повинен вилетіти в третю країну. Однак куди саме – поки не відомо.

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Крім того стало відомо, що на ранок понеділка заплановане засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Афганістані.

Що відбувається

Таліби захопили більшу частину північного, західного і південного Афганістану під час наступу ще до того, як США вивели свої останні війська, через що багато хто побоюється нової громадянської війни в Афганістані.

Згідно з повідомленнями з Афганістану, рух "Талібан" вже захопив столицімайже 20 провінцій країни: Файзабад, Газні, Фарах, Кандагар, Герат, Пулі-Хумрі, Кундуз та інші.

Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати в терміново почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв:

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