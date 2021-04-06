Фотосесія голяка в Дубаї: затриманих українок депортують з ОАЕ

Дівчат допитали, їх звинуватили в демонстрації порнографічних матеріалів

Українські моделі, які були затримані в Дубаяхпісля "голої" фотосесії будуть депортовані з Об'єднаних Арабських Еміратів.

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Про це повідомляє видання Gulf News.

Як повідомляється, прокуратура завершила. Групу дівчат допитали, їх звинуватили в демонстрації порнографічних матеріалів.

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Нагадаємо, що 4 квітня правоохоронні органи Об'єднаних Арабських Еміратів затримали групу дівчат, які голими фотографувалися на відкритому балконі готелю в елітному районі. 6 квітня дівчат в СІЗО відвідав консул, після цього в МЗС України розповіли, в яких умовах утримуються дівчата .

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За інформацією ЗМІ, основним організатором вечірки з голими моделями в Дубаї, після якої були арештовані 12 українок, імовірно, був виходець з України і громадянин США, фінансист, галерист і консультант американської Демократичної партії Віталій Гречин.

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